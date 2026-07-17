Zelenski määras kaitseministri kohusetäitjaks luureametniku

"Hmara on omandanud laialdased ja mitmes mõttes enneolematud kogemused tehnoloogiliste lahinguoperatsioonidega," ütles Zelenski suhtlusvõrgustikus Facebook.

Zelenski kutsus ühtlasi Kiievi sõjaväejuhtkonna üles ühtsusele, kui pälvis samal ajal kriitikat riigi populaarse kaitseministri ametist vabastamise eest, kes oli läinud vastuollu armee ülemjuhatajaga.

"Ausalt öeldes ei peaks sõjaaja president olema sellises olukorras valiku ees," ütles Zelenski, kui viitas ametist vabastatud kaitseministri Mõhhailo Fedorovi ja armee ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi vahelisele konfliktile.

"Sooviksin väga ühtsust," toonitas president.

Fedorov kinnitas neljapäeval konflikti relvajõudude ülemjuhataja Sõrskõiga, kes esitas president Zelenskile ultimaatumi Fedorovi tagandamiseks.

Zelenski vabastas ametist Kiievi sõjaväeadministratsiooni juhi

Zelenski vabastas neljapäeval ametist Kiievi linna sõjaväeadministratsiooni juhi Tõmur Tkatšenko, selgus presidendikantselei internetiküljel avaldatud määrusest. Teadaanne tehti ajal, mil Zelenski viib läbi laiemat personalimuudatuste lainet.

Määruses märgiti, et Tkatšenko vabastati ametikohustustest vastavalt Ukraina sõjaseisukorra õigusliku režiimi seaduse 4. artiklile. Avalduses ei toodud välja vallandamise põhjust.