Tulevane Rail Baltic mõjutab juba Pärnu kinnisvaraturgu

Rail Balticu Pärnu reisiterminal ehitatakse Pärnu kesklinnast umbes nelja kilomeetri kaugusele Via Baltica ja Pärnu jõe vahelisele alale. Praeguseks on tehtud terminali ehitamiseks vajalikud esimesed sammud.

"Sellel aastal jätkame juurdepääsutänavatega ehk rajame Liivi tee aluse, jalakäijate tunneli. Terminali enda ja sellega seotud välialadega planeerime alustada järgmisel aastal," lausus Rail Baltic Estonia juhatuse esimees Anvar Salomets.

Rail Balticu Pärnu reisiterminali lähedale kaalub arendaja 70 parklakohaga neljakorruselise hotelli ehitamist, milles oleks lisaks numbritubadele ka restoran, toidupood ja minispaa.

Pärnu linnalt hotelli ehitamise loa saanud osaühing PKI arendusjuhi Danel Poudeli sõnul on hotelli ehitamise plaan seotud tugevalt just Rail Balticu reisiterminaliga ja see hakkaks teenindama nii ärikliente kui ka suvituslinna puhkajaid.

Poudel ütles, et kuigi ehitusloa saamine on ettevõtte jaoks oluline verstapost, ei oska ta praegu öelda, millal võiks ehituseks minna. Oma kirjalikus vastuses lisas ta, et kohe kui saadakse kindlus, et projekt on jätkusuutlik, jätkatakse tegevustega.

Pärnu linn näebki reisiterminali ümbrust peamiselt äripiirkonnana.

"Esimene pääsuke on kohal, esimene ettevõtja võttis julguse ja hakkas hotelli rajama. Planeering näeb ette, et raudteejaama juures on ka ette nähtud ärihooned, kas hotellid või mingid muud asjad, oleneb operaatorist. Pikemas perspektiivis näeme, et seal võiks olla ka külalissadam, et on võimalik kesklinnast sõita mööda jõge kohale," lausus Pärnu linna planeerimisosakonna juht Kaido Koppel.

LVM Kinnisvara hinnangul on Pärnusse ehitatava reisiterminali mõju tunda ka Pärnu kinnisvaraturul.

"Päris kindlasti on see juba täna, veel enne kui projekt ise on üht- või teistpidi valminud, avaldanud hindadele juba mõju positiivses mõttes Praktikad erinevatest riikidest või ühendustest on näidanud kinnisvaraturule positiivset mõju," ütles LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.