Stoltenberg: Venemaa ja NATO vastasseis võib kesta aastakümneid

"Kui Venemaa president Vladimir Putin võidab Ukrainas, ei ole mingit garantiid, et Venemaa agressioon ei levi teistesse riikidesse," hoiatas Stoltenberg.

NATO peab parandama oma sõjalist võimekust, ütles Stoltenberg ja lisas, et heidutamine toimib ainult siis, kui see on usaldusväärne.

Stoltenberg ütles, et Venemaa majandus on üha enam sõjale keskendunud ja NATO peaks tegema rohkem, et sammu pidada. "Peame oma relvatööstusbaasi kiiremini taastama ja laiendama, et saaksime suurendada tarneid Ukrainasse ja täiendada oma varusid," ütles Stoltenberg. "see tähendab, et peaksime rahuaegselt aeglaselt relvatootmiselt minema üle sõja-aegsele kiirele relvatootmisele," ütles Stoltenberg.

Seetõttu kutsus ta üles tegema Euroopa kaitseettevõtetele rohkem ja kiiremaid tellimusi: turumajanduses vajavad relvatootjad allkirjastatud lepinguid, et nad saaksid tootmist kiirendada, väitis Stoltenberg.