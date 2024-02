Läti julgeolekuteenistus kutsus Ždanoka vestlusele

Ždanoka kutsus ise kokku pressikonverentsi, kuna pidi hiljuti käima VDD-s aru andmas.

"Uurija Buls kutsus mind riigi julgeolkuteenistusse," seletas Ždanoka. Eurosaadik rääkis, et allkirjastas kohustuse, mis ei luba tal vestluse sisu avaldada.

Reedel pidi VDD-s käima veel ka Läti Vene Liidu (LKS) kaasesimees Miroslavs Mitrofanovs. Ta väitis, et ei läinud sinna kriminaalmenetluse raames, vaid läks sinna lihtsalt "vestlema".

Ždanoka venemeelne jutt on tekitanud aastaid küsimusi. Euroopa Parlamenti läks ta juba 2004. aastal.

Hiljuti paljastas The Insider, et Ždanoka koostöö Venemaa luurega algas juba aastaid tagasi ning tal oli vähemalt kaks kontaktisikut. VDD uurib nüüd seda informatsiooni ja hindab ka LKS-i tegevust.

Läti siseminister Rihards Kozlovskis ütles, et see on VDD pädevuses hinnata, kas Ždanoka tegudel on kriminaalkuriteo tunnuseid.

"Kui on kriminaalkuriteo tunnuseid, usun kahtlemata, et VDD astub samme," ütles Kozlovskis.