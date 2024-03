Läti algatas Ždanoka suhtes kriminaalmenetluse

Jaanuari lõpus meedias ilmunud materjalidest selgus, et Läti Vene Liidu liige ja neljal korral Euroopa Parlamenti valitud Ždanoka on teinud aastaid koostööd Vene julgeolekuasutustega seotud inimestega.

Siis teatas Läti julgeolekuteenistus, et asub analüüsima Ždanoka (73) ja Venemaa luureteenistuste võimaliku koostöö kohta olevat infot.

Sel nädalal kinnitas VDD, et Ždanoka tegevuse uurimine jätkub 22. veebruaril alanud kriminaalmenetluse raames.

Lätist valitud saadiku võimalike sidemete uurimiseks Venemaa luureteenistustega on alustanud menetlust ka Euroopa Parlament. Europarlamendi president Roberta Metsola on öelnud, et võtab Ždanoka vastu esitatud süüdistusi "väga tõsiselt" ja on suunanud asja saadikute käitumiskoodeksi nõuandekomiteele.