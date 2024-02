Türil alustas tootmist Baltimaade esimene kaerajoogitehas

Türi kaerajoogitehases töötab 15 inimest, neist pooled toimetavad tootmisliini ääres. Yook Productioni tegevjuht Katre Kõvask ütles, et tootmistöölised leiti Türilt ja koolitati välja kohapeal.

"Meie aastane maksimaalne tootmismaht ühes vahetuses on 20 miljonit liitrit ja me alustame müüki Eestist, liigume samm-sammult Läti ja Leedu suunas. Ja suurem plaan on muidugi leida suuremaid eksportturge juba üle maailma. Nii et Aasiast, laheriikidest, Lääne-Euroopast ja mujalt ka. Toore tuleb meil kodu lähedalt – me ostame Tartu Milli käest – ja osa tuleb ka Lõuna-Soomest, kuna gluteenivaba kaera kahjuks Baltikumist veel osta ei ole võimalik. Üleskutse põllumeestele – palun hakake tootma, siis hakkame ostma," rääkis Kõvask.

Praegu on tootmises kolm maitset, kuid kohapeal väljatöötatud retseptid lubavad sortimenti oluliselt laiendada.

"Meil on veel lähitulevikus tulekul kaks uut maitsestatud jooki. Aga neid maitseid võiks olla must miljon ja vastavalt turu vajadusele," sõnas peatehnoloog Aram Kazarjan.

Järva Tarbijate Ühistu suurima toidupoe lett on vegantoodetest lausa lookas. Valikus on kümneid erimaitselisi kaerajooke viielt tootjalt. Paide Maksimarketi juhataja Eve Kuldre ütles, et kuna kaerajook on nišitoode ja ostja on üha hinnatundlikum, siis piimaturgu see mõjutada ei suuda.

"Vaatasin, et eelmise aastaga võrredes pisut nagu väheneb. Pigem on ostja teadlik, kellel on siis seda toodet vaja osta," ütles ta.

Kuldre märkis, et Eesti inimene eelistab pigem kodumaist toodangut. "Loodame, et klient valib kodumaist, sest näha on, et eelistatakse kodumaist toodangut küll," sõnas ta.

"Me oleme väga palju tööd teinud tootearendusega, maitsetega. Me väga loodame, et me suudame tarbijat nii lähemal kui ka kaugel sellega üllatada, et tooted on maailmatasemel," ütles Kõvask.

Kodumaine kaerajook peaks kauplustesse jõudma kahe nädala jooksul.