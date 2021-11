Kookospiim ja maapähklivõi tuleb Eestis ümber nimetada

Piimaga seotud mõistete kasutamise taimsete toodete reklaamis keelasid Euroopa Parlament ja Nõukogu ära juba 2013. aastal. See tähendab, et piimatoodetele mõeldud nimetusi nagu piim, juust, koor ja jogurt ei tohi kasutada taimsete toodete kirjeldamiseks.

Maaeluministeerium taotles Eestile erisust, et saaks toiduainete nimetustena ka edasi kasutada sõnu kookospiim ja maapähklivõi.

Paraku läbirääkimised Euroopa Komisjoniga tulemusi ei andnud ning nüüd tuleb tooted ümber nimetada.

Suurem osa toidukaupmehi kasutab taimsete toodete kirjeldamisel teisi nimetusi, näiteks piima asemel pakutakse kaerajooki, mandlijooki ja sojajooki. Taimsetest alternatiividest juustule on saanud võileivaviilud, võileivamääre ja pitsakate.

Viidata ei tohi ka sellele, et tegemist on piimatoote alternatiiviga või piimatootelaadse tootega ehk juustulaadne toode ja vegan juustualternatiiv pakendil esineda ei tohi.

Nimetusi ei tohi kasutada nii toote märgistamisel kui ka nende reklaamimisel kliendilehtedes või meedias.

Järgmise aasta alguses hakkab põllumajandus- ja toiduamet võimalikke rikkumisi rangemalt kontrollima. Rikkumistega seostuv menetluste arv ei ole viimasel ajal kasvanud, kuid ameti hinnangul on kauplustes endiselt märgistusi, mis lähevad nõuetega vastuollu.

Lisaks tootjatele ja kauplustele puudutavad nõuded ka kohvikuid, kes pakuvad näiteks kohvile kaerapiima.

"Mis puudutab nõudeid, siis need nõuded kehtivad kõigile ühtemoodi, see tähendab ka kohvikutele-restoranidele on nõue täitmiseks kohustuslik. Seega kohv kaerapiimaga ei ole korrektne märgistus," ütles ameti kommunikatsioonispetsialist Ave Mägi.