Türil sai nurgakivi kaerajoogitehas

Uue tehase tootmismaht on kuni 20 miljonit liitrit aastas, mis on pool Baltikumi ja Soome kaerajoogi turumahust. 90 protsenti toodangust läheb ekspordiks.

Kaubamärgi Yook all kaerajoogi tootmisse investeerisid Eesti ettevõtjad Armin Karu, Martin Kangur, Paavo Pettai ja Mark Eikner.

"Poed ei ole seda väga täis ja kõik see, mis on praegu poodides, on kahjuks välismaalt sisse toodud. Eestis oleme päris esimesed, kes seda tootma hakkavad. Ja me oleme kõik ju kasvanud kaerapudru peal, kaerapulbri peal, nii et see on lihtsalt järgmine samm, mida kaerast toota," rääkis Armin Karu.

Uues Türi tehases hakatakse kasutama maagaasi.

"Meie toodanguga kütteõli ei saa kasutada sellepärast, et kütteõlist tulenev lõhn muudab lihtsalt toodangu kvaliteeti nii palju, et me ei saa sellega riskida. Me kütame maagaasiga, aga me kasutame ka oma päikeseparki. Ja kogu tootmise käigus tekkiva energia, mis jääb üle, me taaskasutame. Ja eesmärgiks on meil ikkagi see, et meie keskkonnajalajälg saab lähiajal olema null," selgitas Yook Production juhatuse liige Katre Kõvask.