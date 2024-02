Välisluureamet: Hiina tehnoloogia kujutab üha suuremat ohtu

Kommunistliku partei juhitud Hiina rahvavabariik õõnestab teadlikult lääne mõjuvõimu ja püüab rahvusvahelisi suhteid lükata autoritaarsete riigikordade põhimõtete ja huvidega arvestava multipolaarse maailmakorra suunas ning sellest lähtuvalt ehitatakse ka lääneriikidest sõltumatut tehnoloogilist ökosüsteemi, märkis välisluureamet.

"Hiina tehnoloogia esiletõus ja levik üle maailma ei ole tingitud ainult Hiina talentide usinusest ja ettevõtlikkusest, vaid tegemist on väga selgelt Hiina riigi suunatud strateegiaga, et koos Hiina standardite eksportimisega ühtlasi kasvatada riigi poliitilist mõjuvõimu. Hiina eesmärk on jõuda punkti, kus tehnoloogia integreeritud lahendusi ei ole võimalik lääne tehnoloogiaga asendada, nii ühitamatuse kui ka läbipõimumise tõttu," rõhutas välisluureamet oma aastaraamatus.

Amet tõdes, et Hiina ehitab üles oma standarditel põhinevat ja erinevate tehnoloogiaettevõtete lahendusi kombineerivat integreeritud poliitilist ja tehnoloogilist ökosüsteemi, mis on aga jäänud keskmise lääne inimese jaoks abstraktseks, kaugeks ja ohuspektrist välja. Samas lisatakse aga, et Hiina on viimased kümme aastat süstemaatiliselt ja selge eesmärgiga tegutsedes mõjutanud rahvusvahelistes standardikomisjonides standardeid Hiina tehnoloogiale soodsas suunas.

Amet juhtis tähelepanu sellele, et Hiina riigiettevõtetel võib sageli olla märksa soodsam juurdepääs kapitalile, mis annab neile konkurentsieelise nii eraettevõtete kui ka avaliku sektori hangetel ning sellega võimaluse turule tungida, seal oma positsioone üha laiendada ja enda pakutavate toodete suhtes sõltuvus tekitada.

"Nii avalik kui ka erasektor peaksid ettenägelikult ennetama Hiina tehnoloogia liigset levikut, sest on väga suur tõenäosus, et pigem varem kui hiljem tuleb geopoliitiliste arengute ja julgeolekuküsimuste tõttu teha valulik otsus Hiina tehnoloogiast loobuda," hoiatas VLA.

Huawei uus sihtmärk – päikesepargid

Välisluureamet viitas oma hoiatuses Hiina tehnoloogiaettevõtte Huawei eemaldamisele 5G sidevõrkude arendamisest Balti riikides ning tõi esile, et nüüd on sama firma võtnud sihikule pilveteenused ning päikese- ja tuulepargid.

Nii Huawei kui juba ka teised Hiina ettevõtted soovivad Eesti elektrivõrke varustada päikese- ja tuuleparke elektrivõrkudega ühendavate inverterite ja energiasalvestussüsteemidega.

Inverter on seade, mis muudab päikesepaneelis toodetud elektri kliendile tarbitavaks, kuid päikesejaama haldamiseks on inverterid ühendatud internetti, mis tähendab, et nende abil on võimalik kaugelt mõjutada päikesejaamade tööd, kirjeldas amet.

"Nagu teistegi elektrooniliste seadmete puhul on ka inverterite puhul tarvis teha tarkvarauuendusi ja järgida tootja soovitusi. Kriitilisi funktsioone täitvate toodete pakkujaid peab aga saama usaldada, et nad ei hakka tootega ja seega kriitilise teenusega mistahes viisil manipuleerima. Mida rohkem Eesti elektrist toodavad päikesepargid, seda suurem mõju oleks sellisel manipulatsioonil riigi elektritootmisvõimsusele. Niisiis tuleb vältida olukorda, kus keegi kolmas osapool võib hakata riigi elektrivarustust ära kasutama luureinfo kogumiseks või majandusliku ja poliitilise surve avaldamiseks," leidis amet. "Hiina inverterite ja energiasalvestussüsteemide kasutuselevõtt Eesti elektrivõrkudes aga tähendab varem või hiljem 5G stsenaariumi kordumist ehk ettevõtted ja riik peavad endale siin väga selgelt aru andma, kuhupoole Hiina tehnoloogiat Eesti elektrivõrkudesse ehk kriitilisse taristusse sisse tuues liigutakse."

Amet rõhutas, et Huawei töö Eesti suunal on väga järjekindel, põhjalik, süstemaatiline ja Shenzheni peakorteriga kokku lepitud.

Lidar-süsteemidega salvestab Hiina teiste riikide keskkonda

Uut etappi Hiina tehnoloogiast lähtuvates ohtudes tähistab lidar-süsteemi üha laiem kasutuselevõtt alates koduelektroonikast kuni isesõitvate autodeni, kirjeldas välisluureamet.

Lidar-süsteem skaneerib seadme iseseisvaks toimimiseks kogu selle ümbruskonda. Lisaks seadme ümbruses olevatele pindadele valgustatakse läbi objektid, et näha nende taga asuvaid potentsiaalseid ohte. Näiteks isesõitval autol on vaja hinnata, kas tee ääres seisva auto taga võib sõidutee suunas veereda pall või liikuda laps, ning selleks on vaja auto läbi valgustada.

"Välisluureametil on väga kindlalt teada üks Hiina isesõitvatele autodele lidar-süsteemi arendav ettevõte, kelle sõnul on lidar-süsteemi eesmärk skaneerida kogu isesõitva auto ümbruskond ning saata need andmed Hiinas asuvasse andmekeskusesse. Printsiibis peaks iseseisvaks toimimiseks andmeid koguv seade kõik seadme toimimiseks mittevajaliku ära kustutama, kuid selle Hiina ettevõtte eesmärk on skaneerida kogu keskkond ning saata kõik andmed Hiinas asuvasse andmebaasi. See tähendab, et Hiina tehnoloogiaga isesõitvaid autosid on võimalik luure eesmärgil ära kasutada," rõhutas VLA oma aastaraamatus.

Täpselt samasugune kogu ümbruskonna skaneerimise oht kaasneb ka tavalise koduelektroonika, näiteks robottolmuimejatega.

Lisaks on oht, et Hiina tehnoloogiaettevõtete isikustatud teenused koos kontodega mobiilirakendustes koguvad infot tarbija kohta.

Eraldi toob välisluureamet välja videorakenduse Tiktok, mille abil saadavaid andmeid seda kasutavate inimeste kohta kogu maailmast rakendab Hiina globaalse võimekusega täiusliku tehisintellekti välja arendamiseks, sest muu maailma inimeste väljanägemine ning kultuurilisest taustast tingitud käitumismuster erinevad oluliselt hiinlaste omast.

Välisluureamet avaldas teisipäeval oma üheksanda avaliku raporti "Eesti rahvusvahelises julgeolekukeskkonnas 2024", milles andis hinnangu Eestit puudutavatele välistele julgeolekuohtudele.