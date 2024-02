Läti luurejuht: tulevikuväljavaated ei anna põhjust optimismiks

SAB on üks kolmest Läti luureteenistusest, ülejäänud kaks on riigi julgeolekuteenistus VDD ning luure- ja julgeolekuteenistus (MIDD).

"Venemaa jätkab oma imperialistlikke jõupingutusi Ukraina täielikuks allutamiseks ja selle muutumisest pole mingeid märke. Venemaa ohutaju kohaselt jääb Ukraina sõda osaks globaalsest vastasseisust läänega, mis väidetavalt üritab hävitada Venemaad. Seetõttu peab lääs pikemas perspektiivis arvestama Vene sõjalise agressiooniga Ukrainas. Samuti eeldatakse, et Venemaa jätkab mõjutusmeetmete rakendamist lääneriikide, sealhulgas Läti vastu, demonstreerides üha otsesemalt oma vaenulikku suhtumist," seisab SAB-i 2023. aasta aruandes.

SAB leiab, et vaatamata Moskva-vastastele sanktsioonidele pole Venemaa endiselt rahvusvaheliselt täielikult isoleeritud ja suudab endiselt oma huve ellu viia. SAB lisas, et Kremli suutlikkus on vähenenud, kuid mitte kadunud.

"Venemaa levitab pidevalt propagandat selle kohta, et Ukraina on ebausaldusväärne partner, mis ei suuda lääne sõjalist ja rahalist toetust efektiivselt kasutada või isegi kuritarvitab seda toetust. Moskva üritab mõjutada ka lääne ühiskonda ja poliitilist juhtkonda, väites, et Ukraina on ebausaldusväärne partner," seisab aruandes.

SAB toob välja, et lääne toetuse vähenemine võib kaasa tuua uute Ukraina alade okupeerimise, samuti võib see kaasa tuua niigi oluliselt nõrgestatud Euroopa julgeolekuarhitektuuri hävimise.

SAB hoiatas veel, et Venemaa meedia korraldab libainformatsiooni kampaaniaid Läti ning riigi tippametnike vastu.

Lisaks Venemaale andis raport hinnangu ka Valgevenes toimuvatele poliitilistele protsessidele, vahendas LSM.

Valgevene ühiskond jäi riigi poliitilise olukorraga väga rahulolematuks, kuid repressioonid opositsiooni, meedia ja kodanikuühiskonna vastu vähendasid oluliselt laiemate protestide võimalust, teatas SAB.

Aruanne toob veel välja, et piirkonnas kasvab Hiina poliitiline ja majanduslik kohalolek. SAB tõdeb, et potentsiaalsed ja olemasolevad Hiina partnerid Lätis peaksid arvestama sellega, et koostöö Hiinaga sisaldab ka riske.