Pevkur ja RKK teadur jäid Trumpi ähvardust hinnates eriarvamusele

Kaitseminister Hanno Pevkur ütles, et USA presidendikandidaadi Donald Trumpi hiljutist NATO ühtsust õõnestanud sõnavõttu kommenteerides, et see on kahetsusväärne, aga avaldas siiski lootust, et Ameerika Ühendriigid ei lahku alliansist. Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse (RKK) teadur Tony Lawrence oli murelikum.

"Ma olen üsna veendunud, et Trump ei tee isegi ettepanekut, et USA peaks astuma NATO-st välja. Nii nagu on USA-l vaja Euroopa liitlasi, on ka Euroopa liitlastel vaja USA-d. Ja see sõjaline allianss, mis on 75 aastat rahu hoidnud, on väärt seda, et seda hoida. Muidugi Trumpi väljaütlemised on väga kahetsusväärsed," ütles Pevkur.

Ekspresident Trump šokeeris nädalavahetusel lääneriike, kui ütles laupäeval Lõuna-Carolinas toimunud rahvakogunemisel, et ta julgustaks Venemaad ründama NATO liikmesriike, kes pole alliansi ees oma rahalisi kohustusi täitnud. Trumpi sõnul olevat ta seda öelnud ühel kohtumisel NATO riigi juhiga.

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse (RKK) teadur Tony Lawrence märkis "Aktuaalsele kaamerale", et Trumpi kuulutus külvab ebakindlust NATO artikkel 5 osas, mis peaks olema raudkindel. See ei pruugi olla ainult presidendikampaania retoorika, juhul kui Trumpi arvates NATO-skepsis vastab rahva meeleoludele, lisas Lawrence.

"Me ei tohiks suhtuda sellesse kergemeelselt. Poliitikutel on valikud. Nad võivad juhtida - selgitada, miks asjad peavad just nii olema ja kuidas see rahvale kasulik on. Aga nad võivad rõhuda populistlikult rahva meeleoludele. Ja rahva populistlikku meeleolu praeguses USA-s tundub olevat võimalik ära kasutada," rõhutas Lawrence.