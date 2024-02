Trumpi sõnul julgustaks ta Venemaad ründama kaitsesse mitte panustavaid NATO riike

USA presidendiks kandideeriv Donald Trump ütles Lõuna-Carolinas toimunud rahvakogunemisel, et ta julgustaks Venemaad ründama NATO liikmesriike, kes pole alliansi ees oma rahalisi kohustusi täitnud. Trumpi sõnul olevat ta seda öelnud ühel kohtumisel NATO riigi juhiga.

Trump on varemgi hoiatanud, et USA ei tule appi riikidele, kes ei täida lubadust eraldada kaitseks vähemalt kaks protsenti SKT-st.

Trump kirjeldas väidetavat vestlust kaasriigipeaga NATO kohtumisel.

"Üks suure riigi presidentidest tõusis püsti ja ütles: "Noh, härra, kui me ei maksa ja meid ründab Venemaa, kas te siis kaitsete meid?" Ma ütlesin: "Te ei maksnud, te ei täitnud oma kohustusi?""

"Ei, ma ei kaitseks teid. Tegelikult julgustaksin ma neid tegema kõike, mida iganes nad tahavad. Te peate maksma. Te peate oma arved kinni maksma," meenutas Trump oma väljaütlemist.

NATO peasekretär hoiatas julgeoleku õõnestamise eest

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas pühapäeval väljaütlemiste eest, mis õõnestavad julgeolekut.

"Igasugused vihjed, et liitlased ei kaitse üksteist õõnestavad meie kõigi, seal hulgas USA julgeolekut," ütles ta.

Valge Maja reageeris samuti järsult Trumpi märkusele.

Valge Maja kõneisik Andrews Bates ütles laupäeva hilisõhtul, et mõrvarlike režiimide USA lähedastesse liitlastesse tungimise julgustamine on õõvastav.

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel nimetas Trumpi ähvardust hoolimatuks.

"Atlandi-ülene allianss on toetanud ameeriklaste, kanadalaste ja eurooplaste julgeolekut ja õitsengut 75 aastat," ütles Michel suhtlusplatvormil X.

"Hoolimatud avaldused NATO julgeoleku ja (artikkel) 5 solidaarsuse kohta teenivad ainult (Vene diktaatori Vladimir) Putini huve" ja "need ei too rohkem juleolekut või rahu maailma", lisas ta.

"Vastupidi, need rõhutavad taas vajadust, et Euroopa Liit arendaks kiiresti edasi oma strateegilist autonoomiat ja investeeriks enda kaitsmisse," rõhutas Michel.

Trump on varem väljendanud kahtlusi Ukraina abistamise ja NATO suhtes ning öelnud, et on ebaõiglane kohustada Ühendriike kaitsma teisi 31-liikmelise alliansi liikmeid.