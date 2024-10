Vance'i kinnitusel hoiaks Trump USA NATO-s

USA Vabariikliku partei asepresidendikandidaat JD Vance ütles, et Donald Trump hoiab presidendiks tagasivalimise korral Ameerika Ühendriigid NATO-s, kuid rõhutas samas, et alliansi teised liikmed peaksid oma panust ühiskaitsesses suurendama.

"Donald Trump tahab, et NATO oleks tugev. Ta tahab, et me jääksime NATO-sse," ütles Ohio senaator Vance pühapäeval uudistekanali NBC saatele Meet the Press antud intervjuus. "Kuid ta tahab ka, et NATO riigid kannaksid tegelikult oma osa kaitsekoormusest," vahendas väljaanne Fortune Vance'i sõnu.

Trump on korduvalt uhkustanud, et tema surve NATO Euroopa liitlastele sundis neid ajal, kui ta oli president, kaitsekulutusi suurendama. Trump tekitas veebruaris NATO riikide seas laialdaselt ärevust, kui teatas, et oli ühel NATO kohtumisel ühe liitlasriigi juhile, kes ei ole täitnud kaitsekulutuste eesmärki, öelnud, et julgustaks Venemaad neid ründama.

"Me jääksime NATO-sse," ütles Vance pühapäeval NBC-le, kui talt paluti otsest vastust.

Seadmata selgeid tingimusi USA NATO-sse jäämiseks, kritiseeris Vance alliansi liikmesriikide panuste ebavõrdsust ja tõi esile Saksamaa, mis on Euroopa suurim majandusjõud ning Trumpi surve sagedane sihtmärk ajal, kui ta oli USA president (2017-2020).

"Need on tegelikult Ühendkuningriik, paar muud riiki ja USA," ütles Vance, kui rääkis piisavate kaitsekulutustega liitlastest. "NATO probleem on see, et Saksamaa peab rohkem kulutama julgeolekule, rohkem kulutama kaitsele."

Vance keeldus aga kirjeldamast Venemaa võimujuhti Vladimir Putinit kui vaenlast, vihjates, et koostöö temaga oleks vajalik, kui soovida lõpetada Ukraina sõda. "Ma arvan, et ta on selgelt vastane," ütles Vance Putini kohta. "Ta on konkurent."

Vance nimetas USA suurimaks ohuks Hiinat.