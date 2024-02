Trump tervitas piirireformide eelnõu läbikukkumist senatis

Valgesse Majja tagasi pürgiv USA ekspresident Donald Trump tervitas laupäeval rändekriisi lahendamisele suunatud eelnõu nurjumist, lubades samas, et kui ta uuesti valitakse, viib ta oma esimesel ametisoleku päeval läbi ulatusliku deporteerimisoperatsiooni.

Parteiülese eelnõu surm USA senatis sel nädalal toob esile Trumpi raudse haarde Vabariikliku Partei üle.

Endine riigipea on võtnud nõuks mitte lubada demokraadist presidendil Joe Bidenil saavutada edu kuumal rändeteemal.

"Ärme unusta, et sel nädalal oli meil ka järjekordne tohutu võit, mida iga konservatiiv peaks tähistama. Me purustasime ebaausa Joe Bideni katastroofilise avatud piiride seaduseelnõu," kuulutas Trump Lõuna-Carolinas toimunud rahvakogunemisel. "Kogu rühm tegi kongressis suurepärast tööd. Me purustasime selle."

Bideni tajutavat nõrkust immigratsiooni vallas ära kasutada sooviva Trumpi survel näisid vabariiklastest seadusandjad otsustavat, et eelistavad peatada kõik piirireformid kuni novembris toimuvate valimisteni.

Trump, kelle esimene presidendikampaania hõlmas USA-Mehhiko piirile hiiglasliku tara ehitamist, teatas laupäeval, et migrantide väljasaatmine on üks tema esimesi ülesandeid.

"Esimesel päeval lõpetan kõik Bideni administratsiooni avatud piiripoliitikad ja me alustame Ameerika ajaloo suurimat riigisisest deporteerimisoperatsiooni. Meil ​​pole valikut."

Senati piiriseaduse eelnõu sisaldas ka abi Ukrainale ja Iisraelile. Praegu kaalub senat välisabi paketti, mis seob abi täielikult piiriküsimusest lahti.

Arutamisele kuuluv 95 miljardi dollari suurune pakett hõlmab võtmeliitlaste Iisraeli ja Taiwani rahastamist. Lõviosa aga aitaks läänemeelsel Ukrainal taastada ammendunud laskemoona, relvade ja muid elutähtsaid varusid.