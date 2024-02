Flydubai alustab oktoobrist regulaarlendudega Tallinna ja Dubai vahel

Alates 12. oktoobrist on võimalik lennata esimest korda Eesti ajaloos Tallinnast regulaarlennuga otse Araabia Ühendemiraatidesse Dubaisse. Lennud hakkavad toimuma kolm korda nädalas ning lennu kestvuseks on umbes seitse tundi.

Tallinna Lennujaama juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on lennujaam aastaid teinud tööd Dubaiga lennuühenduse loomiseks ning oma panuse sellesse on andnud väga paljud inimesed.

"Tunneme alati suurt rõõmu, kui Tallinnast mõni uus liin avatakse või uus lennufirma meie turule tuleb, kuid seekord on meie rõõm eriti suur – tegemist on ajaloos esimese regulaarliiniga Tallinnast Dubaisse, suurimasse linna Pärsia lahe ääres," ütles Pärgmäe.

Pärgmäe märkis, et lisaks Flydubai liinivõrgule, avaneb Flydubai kaudu Eesti reisijatele kogu Emirates'i liinivõrgustik. "See tähendab, et pileteid saab osta Emirates Airlines kaudu algusega Tallinnast ning lennata vahemaandumisega Dubais avastama näiteks Aasia ja Vaikse ookeani riike, Austraaliat, Aafrikat, Ameerikat ja Lähis-Ida riike," lisas Pärgmäe.

Otselennu piletid Dubaisse on nüüd müügil lennufirma kodulehel. Flydubai liinivõrk koosneb 120 sihtkohast 54 riigis Aafrikas, Kesk-Aasias, Kaukaasias, Kesk- ja Kagu-Euroopas, Pärsia lahe piirkonnas, Lähis-Idas ja Kagu-Aasias.

Flydubai lennukipark koosneb Boeing 737 tüüpi lennukitest. Alates 2009. aastal tegevuse alustamisest on Flydubai teenindanud enam kui 100 miljonit reisijat.