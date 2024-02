Saksamaa pikendas jälle piirkontrolli

Saksamaa siseminister Nancy Faeser teatas kolmapäeval, et riik pikendab tõenäoliselt veelgi kauemaks eelmisel sügisel kehtestatud piirkontrolli piiridel Poola ja Tšehhiga sisserände ohjeldamiseks. Faeser lisas, et piirangud laienevad kõikidele Saksamaa välispiiridele juunis algavate 2024. aasta Euroopa jalgpalli meistrivõistluste (Euro 2024) eel.

"Ebaseadusliku sisserände näitajad on langenud, kuid me registreerime jätkuvalt palju asüülitaotlusi. Seetõttu arvan, et me peame jälle pikendama piiranguid," ütles Tšehhi pealinnas Prahas viibinud Faeser ajakirjanikele.

Saksamaa kehtestas piirikontrolli oma idapiiridel Poola ja Tšehhiga septembri lõpus. Austria-Saksamaa piiril on piirikontroll kehtinud alates 2015. aasta sisserändekriisi puhkemisest.

Berliini otsus motiveeris Varssavit ja Prahat kehtestama piirikontrolli oma piiridel Slovakkiaga, et piirata läbi Serbia ja Ungari kulgevaid sisserändevoogusid. Ka Slovakkia on piirijulgeoleku meetmeid oma piiril Ungariga karmistanud.

Kõik need riigid peale Serbia kuuluvad Euroopa Liitu ja Schengeni viisaruumi, kus on lubatud kehtestada piiranguid alles erakordsetel juhtudel ning ainult Euroopa Komisjoni eelneval heakskiidul.

"Kuue kuu möödudes peab hindama neid [piiranguid] ning teha kindlaks, kas nad on veel vajalikud. Euroopa Komisjon peab neid uuesti heaks kiitma," ütles Faeser.

Hetkel kehtivad kuueks kuuks kehtestatud piirangud peaksid lõppema märtsis, kui neid ei uuendata.

Faeser lisas samuti, et Saksamaa karmistab tõenäoliselt piirikontrolli juunis ja juulis, kui see võõrustab Euro 2024 jalgpalli meistrivõistlusi.

"Reeglina peavad võõrustajamaad ennast kaitsma, seega kehtestame piirkontrolli tõenäoliselt piiridel kõikide meie naabritega," lisas ta.

Ühtlasi ütles Faeser, et Saksamaa jätkab võitlust inimsmugeldajate vastu, kes aitavad kaasa suuresti Aafrikast ja Aasiast pärit sisserändevoogudele.

"Peaaegu iga neljas põgenik tuleb smugeldamisorganisatsiooni või smugeldaja abil. Me peame võitlema smugeldamise vastu, seetõttu vajame piirikontrolli," ütles Faeser.