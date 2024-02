Vooglaid ja Järvi pöördusid ERJK vastu kohtusse

ERJK seisukoha kohaselt tegi SAPTK oma kampaaniat ellu viies keelatud annetuse Vooglaiule ja Järvile, kuna nad kirjutasid SAPTK eestvedajatena alla sihtasutuse kampaaniamaterjalides sisalduvale pöördumisele, millega hoiatati, et kui valimiste järel moodustavad valitsuse Reformierakond, sotsid ja Eesti 200, siis väga suure tõenäosusega asutakse abielu määratlust Eestis kehtivates seadustes ümber kirjutama ning tõmbama nn vaenukõne kriminaliseerimise teel koomale ka sõnavabaduse piire. ERJK hinnangul muutis see SAPTK kampaania Vooglaiu ja Järvi valimisreklaamiks.

Oma kaebuses selgitasid SAPTK asutajad ja eestvedajad, et niisugune hinnang on sügavalt meelevaldne. Tegelikult ei kujutanud SAPTK voldikud endast mitte nende või kellegi teise valimisreklaami, vaid olid reaalselt mõeldud kaitsma SAPTK põhikirjaliste eesmärkide sisuks olevaid ideaale.

ERJK põhjendas, et Vooglaid ja Järvi said SAPTK-i kampaaniast varjatud kasu, sest "valimistulemusteks saadud mõju ei välista see, et flaiereid levitati ringkondades, kus Te ise ei kandideerinud", sest "flaieritest saavutatav kasu võib tuleneda ka Teie positsioonist erakonna üldnimekirjas".

ERJK juht Liisa Oviir (SDE) on varem ERR-ile öelnud, et komisjonile laekusid pärast riigikogu valimisi mitmed avaldused, kus oli öeldud, et SAPTK on teinud eri piirkondades otsepostitust, jagades riigikogu valimistele suunitletud flaiereid, milles kutsuti üles mitte toetama teatud erakondi.

Oviir selgitas, et SAPTK-i näol on tegemist juriidilise isikuga, kes tegi reklaami kahele kandidaadile - Vooglaiule ja Järvile - 1ja sellest reklaamist võisid need isikud kasu saada.

Kohtule esitatud kaebuses taotlesid Vooglaid ja Järvi kohtult ka esialgset õiguskaitset, et ERJK ettekirjutust, mille kohaselt peaksid nad mõlemad tasuma SAPTK-le väidetava keelatud annetuse tagastamiseks ligi 5500 eurot, ei pöörataks täitmisele enne kohtuvaidluse lõppu. Samal päeval rahuldas kohus esialgse õiguskaitse taotluse ning päev hiljem võeti kogu kaebus menetlusse. ERJK peab esitama oma vastuväited 30 päeva jooksul.