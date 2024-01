ERJK: Varro Vooglaid peaks SAPTK-ile keelatud annetuse tagastama

ERJK juht Liisa Oviir (SDE) ütles ERR-ile, et komisjonile laekusid pärast riigikogu valimisi päris mitmed avaldused, kus oli öeldud, et SAPTK on teinud erinevates piirkondades otsepostitust jagades riigikogu valimistele suunitletud flaiereid, milles kutsuti üles mitte toetama teatud erakondi.

"Olid toodud põhjendused, et need erakonnad, keda ei tohiks toetada ründavad perekonda, abielu jne. Need flaierid olid allkirjastatud Markus Järvi ja Varro Vooglaiu poolt, kes samadel valimistel ise kandideerisid riigikokku," rääkis Oviir.

"Meie nägemused erinevad suuresti selles, et Varro Vooglaid on öelnud, et seal ta esines mitte endana, mitte isikuna, kes kandideerib parasjagu valimistel, vaid esines SAPTKI esindajana. Aga komisjon on seda analüüsinud ja leiab, et inimene on inimene ja alates sellest hetkest, kui ta otsustas kandideerida valimistel, ta ikkagi nihkus selle osaga erakonnaseaduse regulatsiooni ja ERJK kontrolli alla," kommenteeris Oviir.

Oviir selgitas, et SAPTK-i näol on tegemist juriidilise isikuga, kes tegi reklaami kahele kandidaadile ja sellest reklaamist võisid need isikud kasu saada.

"Selle tõttu meie käsitlesime seda SAPTK-i poolse annetusena kahele kandidaadile. Eesti seaduse järgi on keelatud juriidilise isiku annetus. Meie ettekirjutus on Varro Vooglaiule ja Markis Järvile, et ta tagastaks keelatud annetuse Sihtasutusele Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks," lausus Oviir.

Vooglaiul on ettekirjutuse täitmiseks 30 päeva.

Vooglaid annab ERJK kohtusse

Varro Vooglaid nimetas ERJK tegevust õigusvastaseks tagakiusamisoperatsiooniks ning lubas pöörduda kohtusse. "See etteheide, mida nad on esitanud on täiesti naeruväärne, täiesti põhjendamatu," ütles Vooglaid.

"Me oleme alati enne valimisi sellisid kampaaniaid teinud, kus me seisame endale oluliste põhimõtete eest. Me oleksime seda kampaaniat teinud täpselt samamoodi sõltumata sellest, kas me osalesime Markus Järviga ise valimistel või mitte. Tõsiasi on ju see, et me kampaania materjalid saatsime laiali ringkondades, kus me ise ei kandideerinudki. Me ei kutsunud üles hääletama ühegi erakonna poolt ega ühegi kandidaadi poolt. Vastupidi, me ütlesime, et see ei ole valimisreklaamgi, et me lihtsalt seisame meie põhikirjaliste eesmärkide eest. Et kui ta ei taha, et Eestis tuleks nn homoabielu ja vaenukõne kriminaliseerimine, siis ärge hääletage Reformierakonna, sotside ja Eesti 200 poolt," rääkis Vooglaid.

Liisa Oviir ütles Vooglaiul on täielik õigus kohtusse pöördumiseks. "Mina juristina ütlen, et igal inimesel peab olema õigus oma õigusi kohtus kaitsta. Selge on ka see, et seal on seaduses neid kohti, mis peaksid olema täpsemalt sätestatud. Kohus aitab alati sellist õigusselgust luua," kommenteeris Oviir.