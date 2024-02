Venemaa eitab tuumarelvade kosmosesse viimise plaane

Venemaa eitas neljapäeval, et see kavatseb viia tuumarelvad orbiidile, nimetades sellekohaseid USA-s tehtud paljastusi "pahatahtlikuks võltsinguks". USA luureandmetel kavatseb Venemaa viia kosmosesse tuumarelvad, mida saaks kasutada side- ja luuresatelliitide ründamiseks. Tuumaplahvatus orbiidil suudaks muuhulgas GPS-i toimimist kahjustada.

Probleem on seda tõsisem, sest USA ametnike sõnul puudub Washingtonil praegu võime oma satelliite orbiidil kaitsta. Kongressi juhtivad saadikud, kellele luureandmeid tutvustati, nimetavad neid "tõsiseks ohuks riiklikule julgeolekule".

Samas süüdistas Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov neljapäeval Washingtoni "pahatahtlikus võltsingus", mille eesmärk olevat avaldada survet kongressi liikmetele Ukraina abipaketi vastuvõtmiseks, vahendas Vene riiklik uudisteagentuur TASS.

Ukraina abi sisaldav abipakett USA liitlastele sai teisipäeval 70 senaatori toetuse, ometi vihjas vabariiklasest esindajatekoja spiiker Mike Johnson, et ta ei pruugi eelnõu esindajatekojas hääletusele panna. Neljapäeval teatas Johnson, et esindajatekoda läheb veebruari lõpuni puhkusele.

Esimesed vihjed uuest Vene ohust USA-le ja teistele lääneriikidele said avalikuks kolmapäeval, kui vabariiklasest esindajatekoja luurekomisjoni esimees Mike Turner kutsus Valget Maja üles avalikustama andmed, mis on seotud "edasilükkamatu teemaga, mis on seotud välismaise sõjaväe destabiliseeriva võimega". Turner nõudis teabe tutvustamist saadikutele, kirjutab The Times.

Pärast Turneri üllatusavaldust hakkasid meedias levima väited, et Venemaa arendab kosmoses kasutamiseks mõeldud tuumarelva. USA luureallikad kinnitasid ANC Newsile, et see relv on mõeldud teiste riikide satelliitide ründamiseks.

USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan tutvustas luureandmeid kongressi juhtidele neljapäeval, kuid ta keeldus avalikult kommenteerimast Turneri nõuet Venemaa plaanidesse puutuvate luureandmete avalikustamiseks.

Sullivan tunnistas, et ta ei saa vastata jaatavalt ajakirjaniku palvele rahustada ameeriklasi, et neil pole põhjust muretsemiseks. Samas rõhutasid USA ametnikud, et Moskva on veel kaugel oma plaanide elluviimisest.

Luure Keskagentuuri (CIA) endine juht Leon Panetta ütles CNN-ile, et lääneriikide satelliite hävitamiseks mõeldud Vene relv asetaks Washingtoni ja selle liitlasi keerulisse olukorda rünnaku korral.

Samas avaldas Panetta arvamust, et Ukraina abistamist toetav Turner tõstatas teema, et saata signaali oma vabariiklastest kolleegidele, et Venemaa on jätkuvalt oht USA-le. Panetta sõnul mängivad Ukraina abi takistavad vabariiklased "Putini mängu".