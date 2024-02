Briti konservatiivid kaotasid kahes valimisringkonnas toimunud järelvalimistel

Konservatiivid esindasid Briti parlamendis Kingswoodi ja Wellingborough' valimisringkondi alates vastavalt 2010. ja 2005. aastast. Kingswoodi järelvalimiste põhjuseks oli keskkonnakaitsjana tuntud kohaliku konservatiivist saadiku Chris Skidmore'i tagasiastumine protestiks valitsuse otsusele väljastada uued nafta- ja gaasi ammutamise load.

Wellingborough' senine saadik Peter Bone jäi parlamendikohast ilma pärast seda, kui piisavalt valimisringkonna valijaid andis allkirja tema tagasikutsumise petitsioonile. Tagasikutsumise algatus järgnes skandaalile, milles parlamendi järelevalvekomisjon süüdistas Bone'i töötaja ahistamises ja löömises.

Wellingborough's sai Tööerakond 13 844 häält ehk 45,9 protsenti häältest. Erakonna tulemus paranes võrreldes viimaste valimistega 19,4 protsendipunkti võrra. Konservatiivide kandidaat sai 7 408 häält ehk 24,6 protsenti häältest. Erakonna tulemus halvenes võrreldes viimaste valimistega lausa 37,6 protsendipunkti võrra. Kolmandaks tuli 3919 hääle ehk 13 protsendiga häältest Reformierakond, mille eelkäijaks oli Brexiti partei.

Kingswoodis sai Tööerakond 11 176 häält ehk 44,9 protsenti häältest. Erakonna tulemus paranes võrreldes eelmiste valimistega 11,5 protsendipunkti võrra. Konservatiivide kandidaat sai 8 675 häält ehk 34,9 protsenti häältest. Erakonna tulemus halvenes võrreldes viimaste valimistega 21,3 protsendipunkti võrra. Kolmandaks tuli ka selles valimisringkonnas 2 578 häält ehk 10,4 protsenti antud häältest saanud Reformierakond.

Tööerakond on võitnud alates juulist kuues valimisringkonnas, mis varem olid esindatud parlamendis konservatiivide poolt. Briti järelvalimiste tulemused ei ennusta täpselt järgmiste üldvalimiste tulemusi, kuid need viitavad konservatiivide keerulisele hetkeolukorrale.

"Võites tooride kantsides, saame kindlalt öelda, et Tööerakond töötab taas tööinimeste huvides ning me kavatseme palju töötada neile antud lubaduste täitmiseks," ütles Tööerakonna juht Keir Starmer.

Starmer süüdistas samuti Ühendkuningriigi peaministrit Rishi Sunakit riiki 2023. aasta viimase kahe kvartali jooksul tabanud majanduslanguses, rääkides "Rishi retsessioonist".

Tulemused on kergenduseks Starmerile, kes sattus viimastel nädalatel kriitika alla enda erakonnakaaslaste poolt seoses loobumisega varasemast ambitsioonikast lubadusest suunata roheinvesteeringuteks 28 miljardit naela aastas. Samuti kritiseeris Starmerit nii erakonna parem- kui vasaktiib pärast seda, kui ta kaitses esialgu kahte antisemitismis süüdistatud üldvalimiste kandidaati, et kõigest päev hiljem teatada nende kandidaatide erakondliku liikmesuse peatamisest.

Kolmapäeval avaldatud uuringufirma Savanta arvamusküsitluse järgi langes Tööerakonna edumaa konservatiivide ees seitsme protsendipunkti võrra. Siiski säilitab Tööerakond kahekohalist edumaad konservatiivide ees.

Reformierakonna toetuse kasv tõi ilmekalt välja konservatiivide probleemi: osad nende endised toetajad on asunud toetama konservatiividest vasakpoolsemaid ja teised parempoolsemaid erakondi. Majanduslanguse uudis tuli vahetult enne valimispäeva ning konservatiivid ei panustanudki palju kampaaniasse kahes valimisringkonnas.

Parempoolse Reformierakonna tulemus Wellingborough's oli paremgi kui nende üleriigiline toetus arvamusküsitlustes.

"Kui Tööerakond võidab, siis see juhtub seetõttu, et konservatiivid on täiesti kasutud" ütles Reformierakonna asejuht ja erakonna Wellingborough' kandidaat Ben Habib.

Kingswoodiga kõrval asuvat valimisringkonda esindav konservatiivide saadik Jacob Rees-Mogg rõhutas intervjuus BBC-le, et konservatiivid peavad "taasühendama oma suurt peret".