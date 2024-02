ERR Münchenis: Navalnõi surma teade tõi julgeolekukonverentsilt kriitikalaine

Kremli kriitiku Aleksei Navalnõi abikaasa Julija Navalnaja esinemine Müncheni julgeolekukonverentsil kujunes teistsuguseks kui see algselt pidi olema.

"Kui see on tõsi, siis ma tahan, et Putin, tema ringkond, sõbrad ja valitsus teaksid, et nad kannavad vastutust selle eest, mida nad tegid meie maaga, minu pere ja minu mehega," sõnas ta.

Navalnaja kutsus maailma liidreid üles võitlema Venemaa praeguse režiimiga ja panema selle liider Vladimir Putin vastutama.

Surmateade tõi kommentaare läbi päeva.

"See oleks järjekordne märk Putini jõhkrusest. Ükskõik, mida nad räägivad, ütleme otse, Venemaa vastutab selle eest," ütles USA asepresident Kamala Harris.

"Putini käekiri ei ole muutunud, ta on ka varem oma poliitilisi konkurente elimineerinud ja on teinud seda eriti julmal ja piinaval moel. Nii ka Navalnõiga, mõtleme Politkovskajale ja Nemtsovile – see nimekiri on pikk. Selge on see, et me peame edasi minema kõikide nende asjadega, mida me oleme algatanud, just seesama kriminaalide vastutuselevõtmine ja eritribunal, et sellised teod ei jääks karistuseta," rääkis Kallas "Aktuaalsele kaamerale".

"Putin on selgelt mõrvar sõna otseses mõttes. On ka spekuleeritud siin konverentsil, et see oli sõnum ka Müncheni koverentsile, kõigile maailma liidritele, et te võite seal koguneda, võite teha plaane, aga mina teen, mida mina tahan," kommenteeris välisminister Margus Tsahkna.

Julgeolekukonverentsi teemad ulatuvad seinast seina, aga põhiline on ikkagi Ukraina aitamine ja Euroopa kaitsevõime tugevdamine, mõlemad on teemad, kus häid uudiseid oleks praegu väga vaja.

Kaitsetööstus ootab jätkuvalt poliitikutelt poliitilist tahet ja lepinguid, et tootmine Euroopas kasvaks. Seda vajab nii Ukraina kui ka Euroopa ise.

"Ma just praegu tulen ühelt arutelult, kus kõik suured tööstused olid koos – Rheinmetall, Leonardo ja kõik teised suured Euroopa töösturid – ja sõnum on väga lihtne, kui sa saad selle lepingu, siis on võimalik tööstusel ka tarnida," rääkis kaitseminister Hanno Pevkur.