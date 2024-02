Rainer Saks: Navalnõi surm Venemaal rahutusi ei põhjusta

Saks sõnas, et kuigi Navalnõi tõstis esile paljude Venemaa inimeste jaoks tähtsaid teemasid, ei järgne tema surmale rahutusi.

"Ma ei usu, et see Venemaal tõsiselt mingeid protsesse mõjutab, aga see võib latentselt tekitada mingisugust täiendavat viha," märkis ta.

"Navalnõi oli selline inimene, kes võitles ka Venemaa inimese väärikuse eest Venemaa süsteemis. Kõik teavad Venemaal, et varastatakse ja ta tõi selle esile ja see oli teatud hulga Venemaa inimeste jaoks siiski väga oluline. Nii et ma arvan, et tal mingi jälg jääb, aga ta ei põhjusta mingeid poliitilisi pingeid või rahutusi Venemaal," lisas Saks.

Tema hinnangul võib Navalnõi surm mõnes lääneriigid kinnistada arusaamist, milline Venemaa praegune režiim on.

"Mul on selline tunne, et Navalnõi mõju Euroopa poliitikutele oli suurem kui Venemaa inimestele. Selles mõttes see võib, jah, kinnistada arusaamist, milline Venemaa poliitiline režiim on. Ja ma usun, et siiski mingil hetkel mingi info selle kohta, mis Navalnõiga tegelikult juhtus, ilmub ka päevavalgele," ütles ta.

Ukraina püüab Avdijivkas vältida sissepiiramist

Ukrainas käivas sõjas on Avdijivka juures muutunud olukord Ukraina vägede jaoks keerulisemaks ning väidetavalt on osad üksused sealt ka taandumas. Saks selgitas, et praeguse informatsiooni järgi tõmbab Ukraina oma vägesid Avdijivka keskosast välja.

"Vene väed viimase nädala jooksul saavutasid nii palju edu, et see kaitsmine muutus võib-olla problemaatiliseks ja seal tekkis osale Ukraina vägedest sissepiiramise oht. Ja arvan, et selle vältimiseks, et ei tekiks selliseid võnkeid, tõmmatakse natuke tagasi," rääkis Saks.

Ta märkis, et laiemalt sõja kontekstis Vene armeel mingit suurt edasiminekut aga ei ole.