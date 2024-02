Vseviov: Navalnõi surm ei ole Venemaal murdepunkt

Ajaloolase David Vseviovi hinnangul ei tule info Navalnõi surmast Putinile valimiste võtmes kasu. "See on juba märterlus. Üks asi on inimene vangis, teine on viia ta nii kaugele, et ta lahkub siit elust," ütles Vseviov.

"Valimised, küll jutumärkides valimised, lähenevad ja Putinil seda küll vaja ei olnud, sest mingit otsest ohtu nendele protsentidele, mida joonistatakse, ta ju ei kujutanud. Pigem on ta surnuna ehk märtrina tunduvalt ohtlikum antud situatsioonis, kui ta oleks olnud koloonias, kus väga paljud on ta lihtsalt unustanud," rääkis Vseviov.

Vseviovi sõnul ei kujutanud vangistatud Navalnõi enam Putinile ohtu.

Teisitimõtlejate süstemaatilises terroriseerimises Venemaal ei ole Vseviovi sõnul midagi uut. "Need kogemused on pikad. Kui mõelda Trotski positsioonile 1920. aastate esimesel poolel – ta oli vaata, et revolutsiooni suurim sangar ja kümne aasta möödudes oli ta võrdne saatanaga. Nii see mehhaanika ja mehhanismid on töötanud," ütles Vseviov.

Vseviov meenutas, et suurem osa Navalnõi aktiivsetest toetajatest ja kaasvõitlejatest on vangis või Venemaalt lahkunud.

Navalnõi järjepidev terroriseerimine näitas Vseviovi hinnangul, et režiim tajus ohtu.

"Kui sa midagi manad, siis sa pead seda tegema pidevalt. Täpselt nagu Trotski puhul – sa saad seda laiendada suuremale inimeste grupile. Piisas ju ainult sellest, et keegi oli olnud kunagi tema kaastöötaja või olnud tinglikult temaga kirjavahetuses. Seega oli seda manamist vaja pidevalt jätkata," ütles Vseviov.

Vseviovi sõnul ei ole enam mõeldav, et keegi astuks opositsiooniliidri rolli. Seda illustreeris ka opositsiooniliidri Boriss Nadeždini katse saada Venemaal presidendikanditaatide nimekirja.

"Kuid jällegi, kui on väikenegi võimalus, et sinu sammu juriidiliselt ei saa tembeldada opositsiooniliseks, siis ju inimesed tulevad välja, inimesed reageerivad," ütles Vseviov.

"Pildid järjekordadest, kus taheti anda Nadeždini toetuseks allkiri, olid muljetavaldavad. Muidugi ainult suuremates linnades ja keskustes, aga ikkagi," lausus Vseviov.

Vseviovi hinnangul ei ole Navalnõi surm murdepunkt Venemaal, mis inimesed tänavatele protestima ajab. "Pigem võiks selleks olla mobilisatsiooni väljakuulutamine või midagi analoogset," ütles Vseviov.

Ta lisas, et autoritaarsed süsteemid on tugevad ainult näiliselt. "See ongi autoritaarsete süsteemide omapära – nad võivad laguneda hetkega. Nad näiliselt paistavad monoliitsete ja tugevatena. See kõik on silmapettus ja bluff," ütles Vseviov.

Liik: Navalnõi jääb moraalseks kangelaseks ajaloos

Kadri Liigi hinnangul ei ole praegu tähtis, kas Navalnõi surm saabus ootamatu terviserikkega nagu ütleb ametlik versioon, sest ühel või teisel viisil režiim ta ikkagi tappis.

"Ka ootamatult vallanduv tromb pärast selliseid katsumusi – on ilmne, et seal on seos. /.../ Kui see on terivserike, siis see lihtsalt tuli korduvate kartserisse paigutamiste ja üksikvangistuste ja igati brutaalse kohtlemise tagajärjel. Ja tuli ta täna, oleks ta võinud tulla homme. See juhtus," rääkis Liik.

Liik pigem ei arva, et Putini režiim oleks Navalnõi otseselt mõrvanud, sest selleks oleks otsitud ilmselt mingi muu aeg.

"Ma arvan, et võib-olla, kui Kremlil oleks olnud valik, siis nad ei oleks sellist ajastust valinud sellepärast, et paljudele inimestele see siiski läheb korda ja Venemaal on tunda sellist allasurutud pinget ühiskonnas, mis võib natukene prognoosimatutel viisidel teinekord avalduda. Kindlasti igasugune selline asi loob teatavaid riske Kremli jaoks," selgitas ta.

"Teisest küljest ma ei arva, et need riskid oleksid nüüd nii suured, et neid ei suudetaks kontrollida. Ma arvan, et nii-öelda valimised toimuvad ikkagi nii nagu nad on plaanitud laias laastus," lisas Liik.

Liik on kohtunud Navalnõiga korra 2016. aastal. Liigi sõnul oli Navalnõi inimesena oodatust meeldivam, kuid poliitikuna pigem nõrk.

"Inimesena ta oli meeldivam kui ma ootasin, sest tollel ajal temast räägiti päris palju, et ta on marurahvuslane ja mis kõik. Ei olnud. Oli tõesti väga normaalne ja väga meeldiv inimene, mitte mingisugust hirmsat fanaatilisust. Aga poliitikuna oli ta jällegi nõrgem kui ma ootasin. Ta oli selgelt ühe teema poliitik, tema teema oli korruptsioon. Sellest kaugemale tema sõnum oli moraalselt õige, aga sisulisest küljest nõrk," kirjeldas ta.

Liigi hinnangul ei peaks Navalnõi puhul vastuolusid esile tõstma.

"Talle heidetakse ette Vene marssides osalemist, heidetakse ette seda, et ta ka Krimmi annekteerimist piisavalt kiiresti ja radikaalselt hukka ei mõistnud. Samas mina näen seda kõike ühe teekonna osadena, et Vene marsid olid omas ajas, Navalnõi oli palju noorem, Venemaa oli teistsugune, poliitiline agenda oli teistsugune. Ma ei arva, et ta tänapäeval midagi niisugust teeks. Üsna kindlasti ta ei läheks koos marssima Vene marurahvuslastega, kes õigustavad inimeste tapmist Ukrainas. Ja Krimmiga samamoodi, ta, ma arvan, lihtsalt tõdes fakti – mistahes Vene poliitikule oleks Krimmist loobumine väga raske otsus. Aga see ei tähenda, et seda kunagi ei juhtu. Nii et mina ei tooks vastuolusid tema puhul enim esile. Ta oli lihtsalt inimene, kes alustas ju juristina, alustas ettevõtete väikeaktsionärina ja sealt seda rada mööda sattus lõpuks suurde poliitikasse. Loomulikult ta ise selle käigus ka õppis palju ja arenes ja tegi väga raskeid valikuid," kirjeldas Liik.

Navalnõist saab Liigi hinnangul märter. "Ta jääb selliseks moraalseks kangelaseks ajaloos, inimeseks, kes läks võitlusse suure kurja vastu ilma eriliste lootusteta, jäi endale lõpuni truuks ja hukkus. Ma arvan, et Venemaa ajaloos saab temast märter. Oleks ta jäänud ellu, oleks ta veel tegevpoliitikasse naasnud, siis oleks võib-olla see ajalooline kuvand olnud teistsugune. Aga nüüd see jääb olema väga puhas ja ere," rääkis Liik.

Troitski: Navalnõi elu vanglas oli piin

Aleksei Navalnõi elu pärast mürgitamisest toibumist ja Venemaale naasmist ei olnud kuigi kerge.

"Ta elas praktiliselt piinamistingimustes. Ta pandi pidevalt mingitesse spetsiaalsetesse kohtadesse – ma isegi ei tea, kuidas neid nimetada –, kus oli väga külm. Teda hoiti näljas ja tal ei lastud suhelda. Üldiselt oli see piinamine. See oli piinamine, mis kestis üle 1000 päeva," kommenteeris ajakirjanik Artemi Troitski "Aktuaalses kaameras".

Troitski usub, et Venemaal tulevad Navalnõi surma järel küll rahvakogunemised, kuid need ei ole väga ulatuslikud.

"Ma arvan, et tulevad mõned rahvakogunemised. Tulevad kinnipidamised ja vahistamised jms. Ma arvan, et see kõik toimub lähimate päevade jooksul. Ma arvan, et see algab juba täna õhtul. Ma ei usu, et need saavad olema massilised, sest Venemaa rahvas on lihtsalt äärmiselt ära hirmutatud," rääkis ta.