Lääneriikide poliitikud süüdistavad Moskvat Navalnõi surmas

Kõige kritiseerivamalt ja otsekohesemalt väljendas end Läti president Edgars Rinkevičs. Läti president ütles, et Kreml mõrvas Navalnõi.

"Mida iganes keegi ka ei arvanud Aleksei Navalnõist poliitikuna, Kreml lihtsalt mõrvas ta jõhkralt. See on fakt ja see on asi, mida peab Venemaa praeguse režiimi tõelise loomuse kohta teadma," kirjutas Rinkevičs X-is.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel teatas reedel, et peab Venemaa režiimi Navalnõi surmas ainuvastutavaks.

"Aleksei Navalnõi võitles vabaduse ja demokraatia väärtuste eest. Ta tõi oma ideaalide nimel suurima ohvri. EL peab Venemaa režiimi ainuvastutavaks tema traagilises surmas," ütles Michel X-is.

Prantsuse välisminister Stephane Sejourne teatas, et Navalnõi maksis eluga vastuhaku eest Putini režiimi rõhumisele. Norra välisminister teatas samuti, et Vene valitsus kannab ränka vastutust Navalnõi surma eest.

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak ütles, et tegemist on kohutava uudisega ning Navalnõi näitas kogu oma elu jooksul üles uskumatut julgust, vahendas BBC.

Briti välisminister David Cameron ütles reedel, et Putin peab vastutama Navalnõi surma eest.

"Putini Venemaa fabritseeris tema vastu süüdistused, mürgitas ta, saatis ta artktilisse karistuskolooniasse ja nüüd on ta traagiliselt surnud. Kellelgi ei tohiks olla kahtlust selle režiimi kohutavas loomuses," märkis Cameron.

Zelenski: Putin tuleb võtta vastutusele Navalnõi surma eest

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et Venemaa diktaator Vladimir Putin tappis Navalnõi.

"Putin tapab alati. Ta ei peatu, teda saab peatada ainult koostöö kaudu. Putin peab kaotama kõik ja vastutama selle eest, mida ta on teinud," rääkis Münchenis toimunud presskonverentsil Zelenski.

Zelenskiga osales samal pressikonverentsil ka Saksamaa kantsler Olaf Scholz. Kantsler ütles, et Navalnõi maksis oma julguse eest eluga.

Stoltenberg: Kremlil tuleb vastata tõsistele küsimustele Navalnõi surma kohta

Kremlil tuleb vastata opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi surma puudutavatele tõsistele küsimustele, ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg reedel.

"Venemaalt tulnud teated Aleksei Navalnõi surmast teevad mind väga kurvaks ja murelikuks. Kõik faktid tuleb välja selgitada ning Venemaal tuleb vastata tõsistele küsimustele," ütles Stoltenberg ajakirjanikele.

Valge Maja: kui Navalnõi surm kinnitust leiab, siis see on kohutav tragöödia

"Kui see kinnitust leiab, siis see on kohutav tragöödia. Arvestades Venemaa valitsuse pikka ajalugu oma vastaste kahjustamisel, siis tekitab see tõelisi küsimusi siin toimunu osas. Kuid ma ei anna rohkem kommentaare. Otsime praegu sellele kinnitust, otsustame sealt edasi, mis siis edasi saab," rääkis reedel Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan.

USA välisminister Antony Blinken ütles hiljem Saksamaal Münchenis peetud pressikonverentsil, et Navalnõi suri vanglas ja selle eest vastutab Venemaa.

"Vene valitsus mürgitas ja vangistas Navalnõi ning nüüd teatas tema surmast. Kui need teated vastavad tõele, tunneme eelkõige kaasa tema (Navalnõi) perele. Selle eest vastutab Venemaa," rääkis Blinken.

Karis ja Kallas: Kreml on aastakümneid kriitikuid vaigistanud

Ka Eesti president Alar Karis ja peaminister Kaja Kallas mõistsid hukka Venemaa tegevuse Navalnõi tagakiusamisel ja avaldasid lähedastele kaastunnet. Karis meenutas ka, et Kreml on aastakümneid oma kriitikuid vaigistanud.

The sad truth is that the Kremlin has silenced opponents of the regime for decades. #Politkovskaya, #Litvinenko, #Nemtsov and the list goes on, now #Navalny.



Heartfelt condolences to Alexey Navalny's family & to all who stand for freedom. — Alar Karis (@AlarKaris) February 16, 2024