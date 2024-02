Trump sai kohtus hiigeltrahvi ja kolmeaastase ettevõtluskeelu New Yorgis

"Sellega keelustab kohus Donald Trumpil... olemast ametnik või direktor ükskõik millises New Yorgi ettevõttes või muus seaduslikus asutises New Yorgis kolmeaastase perioodi kestel," kirjutas kohtunik Arthur Engoron oma otsuses ja kohustas presidendivalimiste kampaania vabariiklaste suursoosikut tasuma trahvi summas 354 868 768 dollarit.

Trump ise nimetas kohtuotsust pettuseks.

"See "otsus" on Täielik ja Totaalne PETTUS," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediakanalil Truth Social.

Ühtlasi nimetas ta kohtunikku ebaausaks ja prokuröri üdini korrumpeerunuks.

Trumpi üks advokaatidest kritiseeris jõuliselt kohtuotsust, nimetades seda ebaõiglaseks.

"See otsus on ebaõigluse ilming – nii lihtne see ongi," kirjutas Alina Habba sotsiaalmeediaplatvormil X, korrates sisuliselt Trumpi sagedasti välja öeldud süüdistust.

Habba sõnul on kohtuotsuse näol tegu mitme aasta pikkuse poliitilise nõiajahi kulminatsiooniga ning selle eesmärk on Trump rajalt maha võtta.

Samas nimetas New Yorgi peaprokurör Letitia James, kes juhtis ettevõtluspettuse kohtuasja Donald Trumpi vastu, otsust "tohutuks võiduks".

"See on tohutu võit selle osariigi, selle riigi ja kõigi jaoks, kes usuvad, et me kõik peame mängima samade reeglite järgi, isegi endised presidendid," ütles James avalduses.

Trump lubas otsuse edasi kaevata

Hiljem teatas Trump, et kaebab New Yorgi kohtuniku otsuse edasi .

"Me kaebame edasi," ütles Trump oma Floridas asuva Mar-a-Lago häärberi ees ajakirjanikele.

Trump süüdistas demokraadist presidenti Joe Bidenit süüasja taga seismises ja ütles, et too oli muutnud protsessi relvaks arvamusküsitlustes kaugel ees tüüriva poliitilise vastase vastu.