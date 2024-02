Pavel: Tšehhi leidis Ukraina jaoks 800 000 mürsku, kuid vajab raha

Paveli sõnul ollakse suheldud NATO liitlastega ning otsitud sõjalist varustust üle maailma. Ta märkis, et Tšehhi on leidnud viisi, kuidas Ukrainat sadade tuhandete mürskudega toetada, kuid selleks on vaja raha.

"Seni oleme leidnud pool miljonit 155-millimeetrist mürsku ja 300 000 122-millimeetrist mürsku, mille me saame toimetada Ukrainasse mõne nädalaga, kui meid rahaliselt toetatakse. Me räägime sellest toest oma partneritega USA-s, Saksamaal, Rootsis ja nii edasi," lausus Pavel.

Pavel teatas Tšehhi plaanist Münchenis toimuval julgeolekukonverentsil, kus ta võttis osa viie Euroopa Liidu riigijuhi paneeldiskussioonist, kus arutati probleemidest, mis on tekkinud Ukraina relvajõudude varustamisel.

"Me peame toetama Ukrainat varustades neid laskemoonaga, kust iganes on võimalik. Me peame olema sama leidlikud ja paindlikud nagu Ukraina sõdurid ja otsima sõjavarustust igalt poolt," lausus Pavel.