Kunnas: täiendava 800 000 mürsuga peaks Ukraina sügiseni vastu pidama

"Õnneks on Tšehhi initsiatiiv olnud ka ajaliselt väga kiire, kiire teostusega ja selle varuga peab Ukraina sügiseni vastu," rääkis Kunnas kolmapäeval "Terevisioonis". "Loomulikult ei ole Ukrainal eeldusi mingiks suuremaks vastupealetungiks, nagu ei olnud ka eelmisel aastal, aga täna on see [mürsukogus kaitseks] piisav," lisas ta.

Kunnas meenutas, et kui parematel päevadel said Ukraina väed välja tulistada 10 000 mürsku päevas, siis piisaks 800 000 mürsust umbes kolmeks kuuks. Aga sellist kogust pole Ukraina üksused juba kaua saanud kasutada, tõdes ta. Viimastel aegadel on aga Ukraina pidanud hakkama saama märksa väiksema mürsukogusega päevas, ütles Kunnas.

Kunnase hinnangul pole Ukrainal praegu jõudu, et maavägedega Krimmini tungida. Eelmise suve pealetungi suund oli Perekopi maakitsus, aga Venemaa nurjas selle võimaluse Kahhovka tammi õhkimisega, rääkis ta.

Kommenteerides viimasel ajal sagenenud õhurünnakuid Venemaa territooriumil asuvatele kütusehoidlatele ja nafta ümbertöötlemistehastele, märkis Kunnas, et kuna Venemaa territoorium on väga suur, siis seda pole võimalik igal pool õhukaitsega katta.

"Seetõttu näeme, et Ukraina suudab varitseva ründemoona ehk droonidega anda lööke paljudes kohtades Venemaal," märkis ta. Kunnas selgitas, et kuna droonid tegutsevad parvedena, lähenevad rünnatavale objektile korraga mitmest suunast, siis on tõenäosus, et nad läbivad õhukaitse ja tabavad objekti, väga suur.