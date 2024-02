ERR Texases: migratsioonisurve võib taas kasvama hakata

Kuigi migrantide arv Ameerika Ühendriikide lõunapiiril on aasta esimestel kuudel langenud, on ekspertide hinnangul soojemate ilmade saabudes oodata taas olukorra intensiivistumist.

Texase osariigi piirilinnas Eagle Pass tegutsev mittetulundusühing Mission Border Hope on migrantidele abikätt ulatanud juba kümme aastat. Viimastel kuudel intensiivistunud piirikriisi ning tekkinud ruumipuuduse tõttu pidi organisatsioon avama linnas aga ühe lisakeskuse, mis suudab päevas abi pakkuda ligi tuhandele migrandile.

Nimelt aitab mittetulundusühing Eagle Passi jõudnud migrante reisiplaanide tegemisel, kuid seda vaid juhul, kui sisenemine Ameerika Ühendriikidesse on registreeritud ning riigilt on taotletud varjupaika.

Lisaks pakutakse abivajajatele toitlustust ning vajadusel ka öömaja, kuid vabatahtlike sõnul peatutakse keskuses keskmiselt kolm tundi, sest piirilinnast sõidetakse juba edasi lähimasse suurlinna San Antoniosse.

Kui kriisi tipphetkel käis keskusest päevas läbi enam kui 1200 abivajajat, siis täna on neid vaid mõnikümmend. Keskuses töötavate vabatahtlike sõnul on olukord piiril hetkel võrdlemisi rahulik, seda tänu külmadele ilmadele ning tavapärasest ulatuslikumale kontrollile Mehhikos.

Põgenikekeskuse üks juhte, pastor Javier Leyva sõnas intervjuus ERR-ile, et annab endast kõik, et iga keskusesse jõudnud inimene tunneks ennast hästi ning saaks kasvõi mõneks tunniks puhata.

"Nende eest hoolitsetakse siin väga hästi. Vähemalt tunnevad nad hetkekski kergendust ja rahu, enne kui nad oma lõpplikku sihtkohta jõuavad," sõnas Leyva.

Pastor lisas, et pooldab igati Ameerika Ühendriikide lõunapiiri tugevdamist, kuid peab osariigi kuberner Greg Abbotti korraldusi Eagle Passi läbival piirilõigul liiga ekstreemseks.

"Me räägime olukorrast, mis jätkub ja ei kao kuhugi. Ma pooldan piiri kindlustamist, aga seda tuleks teha inimlikumalt. Me räägime praegu peaasjalikult ju peredest, kes on tulnud siia otsima paremat elu," sõnas Leyva.

Kuigi migrantide arv on aasta esimestel kuudel Ameerika Ühendriikide lõunapiiril langenud, on ekspertide hinnangul soojemate ilmade saabudes oodata aga taas olukorra intensiivistumist.