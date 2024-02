ERR Texases: jaanuaris langes ebaseaduslik piiriületus USA lõunapiiril poole võrra

Veel mõned nädalad tagasi oli olukord Texase väikelinnas Eagle Passis selline, et päevas ületasid tuhanded migrandid piirilinnade vahelist jõge, et pääseda Mehhikost Ameerika Ühendriikidesse. Detsembris ületas ebaseaduslikult USA lõunapiiri rekordiliselt ligi 250 000 migranti.

Olukord muutus kriitiliseks jaanuari keskel, kui Texase võimud otsustasid Eagle Passi paigaldada merekonteinerid ja kilomeetrites okastraati, et takistada migrantide sisenemist Texasesse, aga ka USA piirivalveametnike ligipääsu Rio Grande jõele.

Nimelt tuleb kuberner Greg Abbotti sõnul Texase rahvuskaart piiri kontrollimisega paremini toime kui föderaalvalitsus. Ja vaatamata ülemkohtu otsusele, mis lubab USA piirivalvel ohtlikud traataiad maha võtta, jätkab Texase kuberner jõupingutusi, et olukorda ise kontrollida.

"Me oleksime pidanud seda tegema kaks aastat tagasi. Me teeme seda aga nüüd, sest tänu jumalale on meil lõpuks kuberner, kes ütleb ei. Texas ütleb ei. Siit ei tule enam keegi läbi. Texas on ametlikult suletud. Ei mingeid sissetungijaid, terroriste ega fentanüüli enam," rääkis Eagle Passi elanik Dan Chandler.

Jaanuaris kukkus illegaalsete piiriületuste arv USA lõunapiiril ligi 50 protsenti. Texase kuberner on selle paljuski kirjutanud enda jõulise piiripoliitika arvele. Tegelikkuses on selle languse taga aga veel omajagu tegureid, mida tuleb otsida Rio Grande vastaskaldalt.

Mehhiko on alates sellest aastast suurendanud oma jõupingutusi piiril ning püstitanud Eagle Passi lähistele kontrollpunktid. Ehk Mehhiko suunab ise neid migrante tagasi kodumaale, kellel puudub seaduslikku õigust ületada USA piiri.

Samal ajal teeb kuberner Abbotti poliitika Eagle Passi linna elanikke murelikuks.

"Oleme tähelepanu keskpunktis. Meist on saanud kuberner Abbotti poliitiline mängumaa. Ta ei hooli meie kogukonnast. Näha seda ebainimlikkust ja julmust, mida ta immigrantide suunal näitab. Nad soovivad ainult paremat elu otsida. Olgem ausad, me olemegi riik, mis koosneb immigrantidest," lausus Mavericki maakonna demokraatliku partei esimees Juanita Martinez.

Ekspertide hinnangul ei ole järgnevatel kuudel sisserändajate arvu vähenemist USA lõunapiiril aga oodata.