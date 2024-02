Säpo: suurimad ohud Rootsile on Venemaa, Hiina ja Iraan

Säpo hindab oma aruandes, et olukord on aastatagusega võrreldes halvenenud ja keeruline julgeolekuolukord kestab veel kaua, vahendas Rootsi rahvusringhääling SVT.

Säpo toob suurimate julgeolekuohtudena välja eelkõige Venemaa, aga ka Hiina ja Iraani. Samuti leiab Säpo, et need kolm riiki teevad omavahel teatud määral koostööd.

Säpo juht Charlotte von Essen ütles, et julgeolekuga seotud ohud on keerulised, mis süvendavad ühiskonna lõhestumist. Säpo hoiatas ka vägivaldsete äärmuslaste tegevuse eest ning tõdes, et viimased globaalsed sündmused suurendavad survet Rootsi ühiskonnale veelgi.

Säpo teatel pööravad Venemaa ja Hiina üha rohkem tähelepanu Arktika piirkonnale. Säpo tõi veel välja, et Hiina tahab saada polaaralade suurriigiks.