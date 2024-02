Biden toetab Ruttet NATO peasekretäri kohale

Ühtlasi edastas Politico kolmapäeval, et üle 20 NATO liikmesriigi toetab Rutte kandidatuuri. Kokku on NATO-s 31 riiki ning uue peasekretäri ametisse nimetamiseks on vaja kõikide liikmete konsensust.

Bideni toetus võib avaldada mõju ka ülejäänud liitlastele Rutte kandidatuuriga nõustumiseks. Ühe anonüümseks jääda soovinud NATO ametniku sõnul pole veel umbes kümmekond riiki Ruttele toetust avaldanud.

"Me kuulame jätkuvalt nende küsimusi ja muresid. Ning me innustame Hollandi NATO esindust vastama nendele küsimustele," ütles ta.

Praeguse NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi ametiaeg lõpeb oktoobris ning NATO liikmed soovivad leppida kokku tema järglases juba enne juulis peetavat NATO tippkohtumist.

Kõige keerulisem on Ruttele Türgi ja Ungari toetuse saamine. Türgi valitsus on nõudnud, et Rutte ei eelistaks peasekretärina neid NATO riike, mis kuuluvad ühtlasi Euroopa Liitu. Ungari peaminister Viktor Orbanil on pikalt esinenud erimeelsusi Ruttega seoses viimase kriitikaga Ungari õigusriigi põhimõtte rikkumise suhtes.

Politico kirjutab, et samuti pole teada, kas Balti riigid toetavad hetkel Rutte kandidatuuri. Eesti peaminister Kaja Kallas ja Läti välisminister Krišjanis Karinš on varem väljendanud huvi NATO peasekretäri ametikoha vastu, kuid NATO ametnike sõnul pole Kallase ja Karinši nimed isegi kaalumisel, sest nad pole ennast kandidaatideks ametlikult üles seadnud.

Hollandi kindrali Onno Eichelsheimi sõnul on vägagi tõenäoline, et Ruttest saabki järgmine NATO peasekretär.

Rutte on pidanud Hollandi peaministri ametit alates 2010. aastast. Tema eestvedamisel lubas Holland tarnida Ukrainasse 24 sõjalennukit F-16, samuti tegeleb Holland Ukraina lendurite väljaõppega. Lisaks saatis Holland viimase kahe aasta jooksul Ukrainasse tanke, suurtükke, laskemoona ja õhutõrjesüsteeme Patriot.

Eelmisel nädalal toimunud Müncheni majanduskonverentsil toonitas Rutte Euroopa vajadust suurendada investeeringuid oma julgeolekusse sõltumata sellest, kes saab USA järgmiseks presidendiks.

"Meil on vaja investeerida oma kaitsekulutustesse. Meil on vaja massiliselt suurendada relvade tootmist ning seejärel teha palju rohkem Ukraina aitamiseks," ütles Rutte.