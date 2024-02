Tallinki puhaskasum ulatus ligi 80 miljoni euroni

Tallink Grupp avaldas eelmise aasta auditeerimata majandustulemused, millest selgub, et ettevõtte konsolideeritud käive oli 835 miljonit eurot ehk suurem kui 2022. aasta müügitulu, mis oli 771 miljonit eurot.

Tunduvalt kasvas ka kontserni majandusaasta auditeerimata kulumieelne ärikasum EBITDA, moodustades koguni 214,5 miljonit eurot, samas kui eelnenud aastal oli see 135,8 miljonit eurot.

Puhaskasumiks oli 79 miljonit eurot ja kontserni juhatus tegi ettepaneku maksta dividendi 0,06 eurosenti aktsia kohta.

Tallink vedas 5,7 miljonit reisijat ja 841 000 sõidukit ning mõlemad arvud olid kasvus, samas kui kaubaveod püsisid märkimisväärse surve all ja vähenesid 2022. aasta ligi 410 000 ühikult mullu umbes 324 000 ühikuni.

Maksudena maksis Tallink Grupp koos oma tütarettevõtetega Eesti riigieelarvesse kokku 76 miljonit eurot.

"Reisi- ja transpordisektorile avaldavad jätkuvalt survet turgude nõrgad majanduskeskkonnad, tõusnud ja tõusvad hinnad, tarbijate kindlustunde kõikumine, geopoliitiline turbulents, üha rangemad regulatsioonid ja suurenenud nõudmised investeerida keskkonnasõbralikumasse tulevikku ja innovatsiooni, mistõttu on väljakutse jääda nendes turutingimustes konkurentsivõimeliseks ja kasumlikuks suurem kui kunagi varem," ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Ta märkis, et riskide maandamiseks kasutavad nad opereeritavate ja väljaprahitud laevade kombineeritud ärimudelit, mis on aidanud neil kõigist väljakutsetest hoolimata positiivseid tulemusi saavutada.

Mullu taastus kõige paremini Nõgene sõnul Tallinna-Helsingi liin, kuid ka Tallinna-Stockholmi liin liigub kasvava nõudlusega tasapisi õiges suunas ja õigustab seega ka teise laeva lisamist antud liinile suviseks kõrghooajaks.

"Meie kõige uuem laevastiku liige MyStar on näidanud just selliseid tulemusi 2023. aastal nagu lootsime, meelitades Tallinna-Helsingi liinile nii korduvaid kui ka palju uusi kliente ning panustades seeläbi oma esimese tegevusaasta jooksul ärisse märkimisväärselt," lisas Nõgene.

Viking Line'i käive vähenes pisut

Viking Line'i konsolideeritud käive oli eelmisel aastal 491 miljonit eurot ja puhaskasum 36 miljonit eurot. Ettevõtte konsolideeritud käive vähenes eelmisel aastal pisut ehk 495 miljonilt 491 miljoni euroni. Suure osa aastast tegutses kontsern vähemate laevadega kui 2022. aastal.

Võrreldava arvu laevadega kasvas müük 13,2 protsenti. Tegevustulu oli 55 miljonit eurot, konsolideeritud maksueelne tulu 45,4 miljonit eurot. Perioodi jooksul müüdi Rosella, mille positiivne mõju tulule oli 8,6 miljonit eurot.

Reisijateveoga seotud tulud vähenesid Viking Line'il 0,4 protsenti ja moodustasid 443 miljonit eurot, samal ajal kui kaubaveo müük moodustas 45,7 miljonit eurot ja muud äritulud 3,2 miljonit eurot.

Viking Line'i laevadega reisis mullu 4,9 miljonit reisijat. Viking Line Abp tegevjuht Jan Hanses ütles, et arvestades nende väiksemat teenindusvõimekust, sest laevu oli vähem kui aasta varem, oli see väga hea tulemus. Suvel oli teenindusvõimekusest isegi puudu ja väljumised olid pikalt ette ära müüdud.

Eelmine majandusaasta oli Viking Line'i jaoks parim alates ettevõtte börsil noteerimisest 1995. aastal.

"Aasta neljas kvartal kujunes ootuspäraseks, mis tähendab, et me suutsime täita oma kogu aasta prognoosi palju parema kasumiga kui 2022. aastal. Reisijate- ja kaubaveo maht jäi stabiilseks vaatamata väiksemale laevade arvule, samal ajal kui planeeritud müügitulu saavutati. Oktoobri lõpus ja novembris vähenes reisijate nõudlus ajutiselt, enne kui see detsembris taastus. See oli turutrend, mis mõjutas kõiki meie teeninduspiirkonna ettevõtjaid," sõnas Hanses.

Tema sõnul on laevakütuse hinnad järk-järgult langenud, kuid on endiselt väga kõrged võrreldes pandeemia ja Venemaa Ukraina-vastase sõja eelse tasemega. Lisaks on maailma rahutu olukord, sealhulgas sõda Ukrainas, avaldanud nende turule mõningast mõju.

"Kokkuvõttes võib öelda, et möödunud majandusaasta oli väga tugev, isegi ilma Rosella müügi 8,6 miljoni euro suuruse mõjuta. Prognoosime 2024. aastaks tulusid samale tasemele kui 2023. aastal, ilma Rosella kapitalitulu arvestamata, kuigi seda aastat mõjutavad heitkoguste õiguste kulud ja Birka Gotlandi liikluse käivitamise kulud," lausus Hanses.