Donald Trumpi asepresidendikandidaadiks võib saada Tim Scott

Lõuna-Carolina osariigi senaator Scott püüdles varem vabariiklaste presidendikandidaadiks, kuid teatas novembris, et ei kandideeri USA presidendiks. Selle asemel avaldas Scott toetust Trumpile, kes on vabariiklaste seas ülekaalukalt kõige populaarsem presidendikandidaat.

Scott osaleb nüüd Trumpi kampaaniaüritustel ja temast võib saada vabariiklaste asepresidendikandidaat, vahendas The Wall Street Journal.

Scott andis kolmapäeval ka intervjuu ajalehele The Wall Street Journal. Scotti sõnul erineb tema juhtimise stiil Trumpi omast, kuid nad suudavad üksteist täiendada.

"Ma loodan, et riik on valmis uskuma Ameerikasse, kus me oleme optimistlikumad ja vaatame tuleviku suunas," ütles kolmapäeval Scott.

Trumpile lähedased inimesed ütlesid, et Scott on nende inimeste nimekirjas, keda peetakse võimalikuks asepresidendikandidaadiks. Teiste kandidaatide hulgas on Lõuna-Dakota osariigi kuberner Kristi Noem, kongressisaadik Elise Stefanik ja ärimees Vivek Ramaswamy, vahendas The Wall Street Journal.

Scottil pole Trumpiga olnud suuri poliitilisi erimeelsusi. Ta vältis Trumpi ründamist nii tema presidentuuri ajal kui ka kampaania ajal. Scott väidab nüüd, et USA vajab presidenti, kes suudaks riigi ühendada.

Trump ründab samal ajal teravalt oma konkurente. Kuigi Trump on vabariiklaste seas populaarne, siis mõned vaatlejad leiavad, et Trump ei suuda endiselt kõnetada sõltumatuid valijaid. Trump on ebapopulaarne ka äärelinnas elavate naissoost valijate seas.

Trumpil võib seega üldvalimistel tõsiseid probleeme tekkida, Scott leiab seetõttu, et suudaks vabariiklaste parteid seal aidata.

Ka Lõuna-Carolina osariigi kõrge vabariiklane Matt Moore ütles, et Trump ei vaja oma meeskonda juurde ketikoera, vaid poliitikut, kes suudaks valijatesse optimismi süstida.

Trumpi ainus järelejäänud rivaal vabariiklaste eelvalimistel on Lõuna-Carolina ekskuberner Nikki Haley. Suure tõenäosusega võidab Trump ülekaalukalt Lõuna-Carolina eelvalimised. Haley lubas siiski jätkata kampaaniat Lõuna-Carolina tulemusest sõltumata.

Lõuna Carolinast on pärit ka Scott, sel nädalal osales ta osariigis toimunud Trumpi üritusel. Samas andis just Haley 2012. aastal Scotti karjäärile hoo sisse, kuna kubernerina toetas Haley Scotti valimist USA senatisse. Seda kasutab nüüd ära Trumpi meeskond, mis avaldas reklaami, milles Scott ründab Haleyt.

Hiljutisel üritusel teatas Trump, et Scott ei teinud iseseisvalt head presidendikampaaniat, kuid teeb tema toetamisel palju paremat tööd. "Ma helistasin talle ja ütlesin. Tead, sa oled minu jaoks palju parem kandidaat kui enda jaoks," rääkis Trump.