Tallinna volikogu aseesimees süüdistab Jürgen Ligi löömises

Konflikt linnavolinike vahel sai alguse neljapäevaõhtusel volikogu istungil kui ettekandmisele tuli volikogu esimehe Maris Silla (SDE) poolt päevakorra teine punkt, mis käsitles volikogu aseesimeeste hüvitiste määramist. Istungit juhatas Marek Jürgenson. Esimese päevakorrapunti raames valiti Tallinna linnavolikogu aseesimeheks reformierakondlane Viljar Jaamu. Kirgi küttis vaidlus selle üle, kas esimese ja teise aseesimehe hüvitise suurus peaks olema võrdne.

"Meil oli teine päevakorra punkt menetluses, mille ettekandja oli volikogu esimees Maris Sild. Mina pidin istungit juhtima. Ja kuna ma pidin Jürgen Ligi korrale kutsuma, et ta peaks volikogu töökorrast kinni, siis sellepeale ta loomulikult ärritus ja ägestus. Ta otseselt segas istungit. Kui Maris Sild vastas teise voliniku küsimusele, siis ta tuli volikogu kõnepuldi juurde, sõimas ja kasutas seal ebatsensuurseid väljendeid ja segas Maris Silla vastamist," rääkis Jürgenson ERR-ile.

Jürgenson ütles, et veidi hiljem saali tagaosas Urmo Saareoja ja Kirill Klausiga vesteldes, tuli nende juurde ka Jürgen Ligi.

"Ta hakkas seal sõimama ja endiselt oli väga vulgaarne, kasutas ebatsensuurseid väljendeid. Mina palusin tal lahkuda. Ma hakkasin ise ka saalist välja liikuma. Ja siis oli nii. Ta kõndis ees. Seal on kolmeastmeline trepi osa. Ta jäi järsku seisma. Ma olin tema selja taga ja võpatasin selle peale, sest ei saanud edasi liikuda. Ja ta kohe lõi küünarnukiga," ütles Jürgenson.

Jürgensoni sõnul sekkus olukorda seejärel Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere, kes vedas Jürgen Ligi minema ja vabandas hiljem Jürgensoni ees.

ERR küsis Jürgensonilt selguse huvides üle, kas ta ütleb, et Jürgen Ligi lõi teda küünarnukiga. "Jah," vastas Jürgenson ja lisas, et tundis ka valu. "Aga ega ma ka klaasist inimene ei ole. Oli löök. Pigem alguses oli kerge šokk," lisas ta.

Jürgenson ütles, et Jürgen Ligilt vabandust oodata ilmselt ei ole realistlik. "Ma teen järgmise volikogu istungi alguses ka selle teemalise avalduse et kas selline inimene üldse sobib volikokku. Ja minu arvates ei ole sellise inimese koht ka riigikogus," sõnas Jürgenson.

Ligi: see on laim, lihtsalt kitumine

Reformierakondlane Jürgen Ligi ütles ERR-ile, et mingit füüsilist vägivalda ei olnud. "Ei olnud sellist asja. Ta tuli oma kõhuga trügima, kui ma olin välja minemas ruumist ja kogu asi. Ma andsin talle märki, et nii ei tehta," ütles Ligi.

Jürgensoni väitele, et Ligi andis talle löögi küünarnukiga, ütles Ligi, et see on laim. "See on vale, see on laim. Ta tuli mulle reaalselt kehaga otsa ja sellises olukorras ma pidurdasin teda. Mina olin väljumas, tema tuli järgi mulle. Sest ta ei saanud jutust aru, ma olin tõesti tüdinud. Ei, loomulikult me ei löönud teda," lausus Ligi.

"Kehaline kokkupuude oli, aga see oli tema põhjustatud, sest ta tuli ülevalt alla kõht minu seljas. Nii ei tehta," rääkis Ligi.

ERR küsis Ligilt, miks peaks Marek Jürgenson sellise tõsise süüdistusega Ligi aadressil avalikult välja tulema. "See on lihtsalt piinlik kitumine," vastas Ligi.

"Tõsine kaebupunn. Ta oli mind mitu korda naeruvääristanud seal. Isiklikult lihtsalt tänitab. Ja seda ei tohi juhataja endale lubada," sõnas Ligi.

Ligi ütles, et tal oli Jürgensoniga erimeelsused volikogu juhtimise üle, kus Jürgenson tema sõnul kõiki häid tavasid rikkus. "Ma proovisin talle nelja silma all öelda, et see ei ole kohane, et ta esindab seal oma parteid ja vaigistab opositsiooni," sõnas Ligi.

"Ma läksin temale kui vanale kolleegile, kes on näinud, kuidas juhitakse volikogu rääkima. Ma küsisin temalt korduvalt küsimusi, et kas ta saab aru, et ta vaigistab ja katkestab opositsiooni. Tuletasin talle seda meelde," lausus Ligi.

Ligi rääkis, et ta oli ka volikogu saalis väga pahane, aga ei öelnud ühtegi teravat sõna. Ta märkis, et kuigi küsimusteks on 30 sekundit, on hea tava, et volinikul lastakse oma küsimus lõpuni küsida, isegi kui see läheb üle aja.

"Ära mölise"

Isamaa fraktsiooni liige Karl Sander Kase ütles, et ka Marek Jürgenson ei käitunud istungit juhatades kõige väärikamalt.

"See ei olnud objektiivne, tasakaalustatud istungi juhtimine. See ei ole tema poolt esimene kord nii teha. Ühel hetkel ütles Jürgenson Ligile "ära mölise". Aga see Ligi käitumist ei vabanda. Ka tema provotseeris," rääkis Kase.

EKRE fraktsiooni nõunik Kadri Vilba ütles, et nägi pealt Jürgensoni ja Ligi sõnelust saali tagaosas. "Ühel hetkel ma nägin, et Jürgenson vajus tahapoole ja ma sain aru, et teda oli tõugatud," ütles Vilba.

Reformierakonna fraktsiooni esimees: Ligi ja Jürgensoni käitumine on vastuvõetamatu

Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere ütles ERR-ile, et ka tema ei näinud löömist, aga olukord volikogu saalis oli pingeline ja kujunes inetuks.

"Kaks inimest seisid, sõnelesid. Kätega kallale minemist mina kummaltki poolt ei näinud. Aga oli aru saada, et see tekkida võib. Olukord oli väga pinev. Jürgen läks sealt ise ära, Marek Jürgenson tuli veel ähvardades talle järele. Seal oli inimesi, kes proovisid nii Marekit rahustada ja ka mina, kes ma Jürgenit rahustada püüdsin ja julgustasin teda ära minema," rääkis Pere.

Pere ütles, et nägi Jürgensoni tunde hiljem ja avaldas juhtunu üle kahetsust. "Ma ütlesin Marekile, et mul on väga kahju oma kolleegi käitumise pärast. See on vastuvõetamatu ja nii ei tohi juhtuda," lausus Pere.

"Poliitikud peavad sõnasõda, see on normaalne. Poliitikud peavad aga pidama seda sõnasõda kokku lepitud protseduuri ja reegleid mööda ja viisakusreegleid järgides," ütles Pere.

"Kui see sõnasõda väljub sellest arutelu reeglitest ja kandub üle kuhugi koridori või pinkide vahel sõimlemiseks ja kui seal võib olla kasvõi mingisugustki kähmlemise nooti, siis sealt läheb see piir," ütles Pere.

Pärtel-Peeter Pere Tallinna linnavolikogu istungil Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Pere sõnul sai konflikt alguse teisest päevakorrapunktist, mis rääkis volikogu aseesimeeste hüvitistest ning Marek Jürgenson ei juhatanud seda päevakorrapunkti nii mõnegi inimese arvates korrektselt ega erapooletult. Tema sõnul järgnesid mitmete saadikute protseduurilised küsimused selle kohta, kas Jürgenson pidanuks end sellest punktist taandama.

"Jürgen küsis mitu küsimust. Teda katkestati saalis lärmiga. Ja seetõttu läks tal küsimus üle aja. Marek Jürgenson ei juhtinud kõige delikaatsemalt selle tähelepanu, öeldes vaid väga järsult ja järjest valjeneva häälega "aeg, aeg". See ärritas Jürgenit. Jürgen omakorda ärritas Marekit ja nii see konflikt seal kerima hakkas," rääkis Pere.

Pere lisas, et Jürgenson takistas Jürgen Ligi saalist väljumist nii tüli norides kui ka füüsiliselt ees seistes.

Linnavolikogu esimees: ebaväärikal käitumisel ei ole volikogu saalis kohta

Linnavolikogu esimees Maris Sild (SDE) ütles, et tema väidetavat löömist ei näinud.

Rääkides saalis toimuvast ütles Sild, et Ligi läks 30 sekundi pikkusest küsimuse esitamise mõeldud ajast samapalju üle. "Loomulikult kui sa lähed viis või 10 sekundit üle, siis me anname märku ja mikrofone kinni ei pane. Aga tõesti, kui küsimus kestab juba minut aega, siis see on juba selle aja kuritervitamine. Seda me proovime vältida," rääkis Sild.

"Ma ei oska kommenteerida, mis täpselt juhtus, sest ma ei näinud seda pealt. Aga füüsilisel vägivallal ei ole kindlasti volikogu saalis ega ka kuskil mujal kohta. Ja täpselt samamoodi ka igasugusel ebaväärikal käitumisel. Linnavolikogu saal on koht, kus peab jääma väärikaks, viisakaks ja ei tohi kasutada ka ebatsensuurseid väljendeid," ütles Sild.