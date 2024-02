Pevkur: Mark Rutte on väga tugev kandidaat

Rutte kandidatuurile on toetust avaldanud juba USA, Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa. Eesti pole veel otsust teinud, keda toetada, ütles Pevkur.

"Aga tõsi on see, et Mark Rutte on tugev kandidaat. Aga praeguseks on mõni kandidaat veel üles tulnud, nii et vaatame. On kuulda olnud, et Rumeenia president sooviks kandideerida. Tõsi, suured riigid on Ruttele justkui toetust avaldanud, aga laseme settida ja vaatame. Lõpuks on NATO peasekretäril vaja ikkagi kõigi NATO riikide toetust," lausus Pevkur.

Pevkuri sõnul on Eestil kolm oma kriteeriumi, mille uus peasekretär peaks täitma: kaitsekulutused peaksid tema kodumaal ulatuma vähemalt kahe protsendini SKP-st, tegu peaks olema endise riigijuhiga ning kolmandaks hoiak Ukraina toetamise suhtes, mis on Eesti jaoks ülioluline.

Holland pole veel kahe protsendini jõudnud, kuid on lubanud, et täidavad selle tingimuse varsti, märkis Pevkur.

Pevkuri sõnul on Eestil Hollandiga väga hea läbisaamine ning ka arusaamad Euroopa Liidust ning NATO-st on väga sarnased, kuid Eesti soovib oma otsust veel kaaluda.

Praeguse NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi ametiaeg lõpeb oktoobris ning NATO liikmed soovivad leppida kokku tema järglases juba enne juulis peetavat NATO tippkohtumist.

NATO peasekretäri kohale kandideerimise vastu on varasemalt avaldanud huvi ka Eesti peaminister Kaja Kallas ja Läti välisminister Krisjanis Karins. Neljapäeval teatas Rumeenia president Klaus Iohannis, et kaalub samuti NATO peasekretäriks kandideerimist.

Kunnas: miks pole kandidaati Poolast?

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse asejuht Kristi Raik ütles, et Rutte on väga kogenud.

"Ta on tõenäoliselt inimene, kes suudaks manageerida suhteid USA-ga juhul, kui Trump peaks võitma järgmised valimised. Aga miinus on see, et Hollandi enda kaitsekulutused jäävad kõvasti maha NATO nõutud tasemest," märkis Raik.

Riigikogu riigikaitsekomisjoni aseesimehe Leo Kunnase sõnul peaks NATO peasekretäriks saama inimene, kelle kodumaa on teinud olulisi saavutusi kaitsepoliitikas ja täidab ka alliansi kaitsekohustusi.

"Poola on jõudnud kaitsekulutustes peaaegu nelja protsendini ja tugevdab otsustavalt riigikaitset ja toetab samal ajal ja on väga tugevalt toetanud Ukrainat. Ma arvan, et NATO peasekretär peaks tulema näiteks Poolast – kas tõesti Poolas pole ühtegi sobivat poliitikut, oleks minu küsimus," lausus Kunnas.

Rumeenia teatas neljapäeval liitlastele, et nende president Klaus Iohannis kaalub samuti kandideerimist, kuigi suured NATO liikmesriigid, nagu USA, Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa, on juba Ruttele toetust avaldanud. Raigi hinnangul Iohannisel mingiugust erilist lootust pole, kuid see on esile tõstnud vajaduse alliansi ida- ja läänetiiva eriarvamusi arutada.

"Läänepoolsetes NATO riikides arvatakse, et kui peaks tekkima võimalus hakata Venemaaga suhteid taastama, siis ei oleks kasulik, et näiteks Balti riikide või Rumeenia esindaja oleks NATO eesotsas, et see teravdaks seda konflikti NATO ja Venemaa vahel," ütles Raik.

Raigi arvates näitab see selgelt, et NATO ühtsusega ei ole kõik nii hästi, kui võiks.