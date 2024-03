Rumeenia delegatsioon käis Tallinnas oma NATO-kandidaadile tuge otsimas

Tallinnas käis sel nädalal Rumeenia välis- ja kaitseministeeriumi delegatsioon, mis arutas oma Eesti kolleegidega muuhulgas ka NATO uue peasekretäri leidmise teemat. Välisministeeriumi kinnitusel on Eesti vaated Rumeeniaga, mis on väidetavalt esitanud alliansi peasekretäri kohale oma presidendi Klaus Iohannise, paljuski kattuvad.

"Konsultatsioonid liitlaste vahel uue peasekretäri valimiseks on aktiivselt käimas ning loomulikult käsitleti seda küsimust ka kohtumisel Rumeenia kolleegidega," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Brita Kikas neljapäeval ERR-ile.

"NATO peasekretäri valimine on mitteametlik protsess, mis seisneb liitlaste vahelistes läbirääkimistes ja konsensuse otsimises. Oleme korduvalt rõhutanud, et Eesti huvides on, et NATO järgmine peasekretär oleks veenev Ukraina-vastase agressiooni olulisuse ja seega Ukraina toetamise vajaduse mõistmises, Venemaast lähtuva ohu mõistmises ning kollektiivkaitse tugevdamise ja seega kaitsekulude tähtsuse mõistmises," jätkas välisministeeriumi esindaja.

"Ühtlasi oleme rõhutanud, et NATO juhtivate ametikohtade otsustamisel tuleb arvestada pärast külma sõja lõppu liitunud riikide alaesindatuse probleemi. Eesti ja Rumeenia seisukohad on paljuski kattuvad. Konsultatsioonid liitlaste vahel jätkuvad seni, kuni leitakse kõigi liitlaste tingimustele kõige paremini vastav kandidaat," lõpetas Kikas oma kommentaari.

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja kaitseministeeriumi kantsler Kusti Salm võõrustasid Tallinna külastanud Rumeenia välisministeeriumi ja kaitseministeeriumi kolleege strateegilise dialoogi formaadis teisipäeval ja kolmapäeval.

Arutelude peamine teema oli Euroopa ning alliansi kaitse- ja julgeolekupoliitika, lähenev NATO Washingtoni tippkohtumine ja Venemaa sõda Ukraina vastu. Kahepäevase kohtumise raames toimusid ka regiooni julgeolekubriifingud ning külastati Tapa sõjaväebaasi, teatas välisministeerium kolmapäeval.

"Jätkuv Venemaa agressioonisõda Ukrainas on eurooplastel meelel ja keelel Läänemerest Musta mereni. Rumeenia on Eestile oluline partner ja NATO liitlane. Mul on hea meel, et saime arutada kaitsekoostööd ja jagada omavahel seisukohti enne kiirelt lähenevat Washingtoni tippkohtumist," ütles kantsler Salm pressiteate vahendusel.

Vseviov lisas, et NATO ja Euroopa Liidu idapiiri riikidel on sarnane geopoliitiline reaalsus ja tunnetus ning selliste riikide omavaheline koostöö ja sidemete tugevdamine on regiooni julgeolekupoliitikale vältimatult tähtis.

Tegemist oli esimese strateegilise dialoogi formaadis kohtumisega Eesti ja Rumeenia vahel.

Rumeenia delegatsiooni juhtisid välisministeeriumi strateegiliste küsimuste riigisekretär Ana Tinca ja kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler kindralmajor Mihail Iancu. Tegemist oli Rumeenia välisministeeriumi uue riigisekretäri Ana Tinca esimese välisvisiidiga.

NATO peaks 9.–11. juulil Washingtonis toimuva tippkohtumise ning alliansi 75. aastapäeva tähistamise ajaks kokku leppima, kellest saab juba 2014. aasta oktoobrist alliansi peasekretäri kohal töötanud Jens Stoltenbergi järglane. NATO suured liikmesriigid, teiste hulgas ka USA on juba oma toetust avaldanud Hollandi kauaaegsele peaministrile Mark Ruttele, kuid osa idapoolseid riike on väljendanud soovi leida sellele kohale mõne idapoolse riigi poliitik. Väidetavalt on Rumeenia esitanud sellele kohale tänavu oma teise ametiaja lõpetava presidendi Klaus Iohannise.