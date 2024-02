Vabariigi aastapäev tuleb vihmane

Laupäeva hommik on sajuta, aga pilvine, sest lõuna poolt on tulekul juba uus madalrõhkkond. Kella üheksa-kümne paiku jõuab uus sadu Eesti lõunaserva ja jõuab juba kella 12 paiku Tallinna. Õhtupoolik on üle maa vihmane, saartel tuleb sekka ka lörtsi. Pärastlõunal tõuseb ka tuul.

Ööl vastu laupäeva on Lääne-Eesti olulise sajuta. Ida pool sajab öö hakul veel tihedat vihma, vastu hommikut saab sadu läbi. Kohati on udu. Tuul puhub lõunakaarest 3 kuni 9, enne keskööd põhjarannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Hommik on pilvine ja sajuta, aga udulaamadega. Kagutuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Päev on pilvine. Hommikupoolikul jõuab Liivi lahe ümbrusse ja mandri lõunaossa vihm, levib üle maa, saartel poetab sekka ka lörtsi. Kagu- ja idatuul on ennelõunal nõrk, pärastlõunal tugevneb iiliti 14, õhtul rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on saartel kuni +4, mandril tõuseb esmalt Lõuna-Eestis, õhtuks ka põhja pool +5 kuni +8 kraadini.

Pühapäeva öö hakul saame vihma, sekka lörtsi ja lõõtsub tugev tuul. Pärast keskööd tõmbub tuul tagasi ja sadu lahkub. Päev on tõusva õhurõhu foonil suurema sajuta ja näeb ehk ka päikest. Õhutemperatuur tõuseb viie kraadi ümbrusse ja pisut ülegi.

Uuel nädalal saame tiba vihma. Öösiti on ka väikest miinust, päevad on kindlalt plussis.