Järgmisel paaril päeval tõuseb õhutemperatuur maksimaalselt 20 kraadini

Ööl vastu teisipäeva on pilvisus muutlik. Sajab kohati tugevat hoovihma, mille sekka võib tulla ka rahet. Paiguti on äikest ning udu. Valdavalt puhub lõuna- ja edela-, öö hakul ka läänetuul kiirusega 3 kuni 9, iiliti 12, rannikul 5 kuni 12, iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Äikese ajal on ka tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on 7 kuni 12, rannikul kuni 15 kraadi.

Teisipäeva hommikul on taevas muutlik ning mitmel pool sajab hooti vihma. Tuul puhub valdavalt edelast ja läänest 4 kuni 10, põhjarannikul iiliti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Ka päev tuleb muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma ning kohati võib olla äikest. Tuul puhub lõunast ja edelast, rannikul ka läänest 4 kuni 10, iiliti 13, põhjarannikul kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on oodata 15 kuni 20 kraadi.

Õhtul pilvisus tiheneb. Peamiselt saartel ja läänerannikul sajab ka vihma. Puhub valdavalt nõrk lõunakaare tuul ning õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Kolmapäev tuleb pilvine ja tuuline, sajab vihma ning pärastlõunal võib kohati ka äikest olla. Sooja on oodata vaid 14 kuni 18 kraadi. Neljapäeval esineb pilvises taevas ka selgimisi, reedel on taevas muutlik. Siiski on mõlemal päeval oodata nii hoovihma kui ka paiguti äikest.

Laupäev tuleb vahelduva pilvisusega ning pärastlõunal sajab Lõuna-Eestis mitmel pool hoovihma. Nädala teises pooles hakkab õhutemperatuur tasapisi tõusma, nii on neljapäeval sooja keskmiselt 19, reedel 21 ning laupäeval 23 kraadi.