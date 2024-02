Vene võimud ähvardavad matta Navalnõi vangla territooriumile

Jarmõši sõnul olid võimud reede pärastlõunal helistanud Navalnõi emale ja esitanud talle ultimaatumi. Ljudmila Navalnajale anti kolm tundi, et nõustuda oma poega salaja mulda sängitama, ähvardades ta vastasel juhul matta vangilaagri territooriumile.

Pressiesindaja sõnul ei olnud Navalnaja nõus võimudega läbirääkimisi pidama, kuna neil pole volitusi otsustada, kuidas ja kuhu tema poeg maetakse.

"Ta nõuab, et järgitaks seadust, mille kohaselt on uurijad kohustatud surnukeha üle andma kahe päeva jooksul pärast surma põhjuse kindlakstegemist," kirjutas Jarmõš sotsiaalvõrgustikus X.

Navalnaja allkirjastatud dokumentide kohaselt jõuab see tähtaeg kätte homme.

"Ta nõuab, et võimud lubaksid matuse- ja mälestusteenistuse korraldada tavapäraselt," lisab Jarmõš.

Navalnõi suri eelmisel nädalal polaarjoone taguses Siberis vanglas. Jarmõš ütles neljapäeval, et Navalnõi emale näidatud aruande kohaselt oli surma põhjus loomulik.

Vene võimud pole aga Navalnõi surnukeha tema lähedastele üle andnud. Jarmõš on öelnud, et tema arvates püüab Venemaa režiim varjata opositsionääri surma tegelikku põhjust. Näiteks Jarmõš ja Navalnõi naine Julia Navalnaja on öelnud, et Navalnõi mõrvati.

Navalnõi lähedased on öelnud, et Vene võimud kardavad opositsioonipoliitikut ka pärast tema surma ja keelduvad lubamast avalikke matuseid, millest võiks kujuneda toetusavaldus Navalnõi Putini-vastasele tegevusele.

Ljudmila Navalnaja ütles juba nädala algul, et võimud on teda survestanud poega salaja matma.