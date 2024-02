Miljardär Kochi organisatsioon lõpetab Haley kampaania rahastamise

Kochide suguvõsa on kuulus USA miljardäride perekond ning selle rahastatud organisatsiooni viimane samm viitab sellele, et Haley kaotab USA ärihaide seas toetust.

Kochid rahastavad konservatiivse grupi Americans For Prosperity (AFP) tegevust. AFP lõpetab Haley toetamise, kuid ei asunud ka Donald Trumpi selja taha.

AFP esindaja Emily Seidel ütles pühapäeval, et organisatsioon suunab oma ressursid sinna, kus organisatsioon saab midagi muuta. See viitab, et AFP võtab osa USA kongressi valimistest.

Seidel eeldas veel, et Trump kaotab novembris valimised ja see kahjustab vabariiklaste partei brändi. See kahjustab ka teisi vabariiklaste kandidaate. Seideli sõnul on vasakpoolne tiib demokraatide partei üle võtnud. Kuna aga Trump on vabariiklaste esinumber, siis on oht, et see demokraatide partei võidab valimised.

Suure tõenäosusega saab Trumpist siiski vabariiklaste partei presidendikandidaat. Haley siiski lubas siiski oma kampaaniat jätkata. Veebruari alguses oli Haley kampaania käsutuses umbes 13 miljonit dollarit, vahendas Financial Times.

Haley on populaarne mõõdukamate vabariiklaste valijate seas. Siiski pole ta suutnud võita enda poole Trumpi tuumikvalijaid.

Kochide organisatsioon hakkas vabariiklaste parteid rahastama Barack Obama administratsiooni ajal. Viimaste aastate jooksul on perekonna mõjuvõim vabariiklaste parteis aga vähenenud. Nüüd tahab AFP aidata vabariiklastel haarata taas kontroll USA senati üle, mille nad kaotasid 2020. aastal.

"Selle valimise otsustavad sõltumatud valijad, Joe Biden juhib seal. Kõige olulisem ja raskem asi, mida me ehk peame tegema, on veenda miljoneid valijaid, kes ei hääleta kunagi Trumpi poolt, et nad hääletaksid vabariiklaste senati ja esindajatekoja kandidaatide poolt," ütles Seidel.