Leedu põllumehed ei hakka Ukraina teravilja blokeerima

Leedu põllumehed ei ühine Poola põllumeestega, kes kavatsevad nädalaks ajaks tõkestada maantee Leedu piiril, et protestida enda sõnul ebaõiglase konkurentsi vastu seoses odava Ukraina teravilja impordiga, ütles esmaspäeval Leedu teraviljakasvatajate liidu juht Ausrys Mačijauskas.

"Leedu põllumehed ei ole Ukraina teravilja blokeerinud ega kavatse seda teha," ütles Mačijauskas usutluses raadiojaamale LRT Radio.

"Me mõistame probleemi, aga me mõistame ka Ukraina põllumeeste olukorda, me ei kavatse sarnaselt poolakatega Ukraina viljaimporti tõkestada," lisas Mačijauskas.

Mačijauskase sõnul kujutab Leedu põllupidajatele suuremat probleemi Vene teravili.

Uudisteportaal 15min teatas pühapäeval, et Poola põllumehed plaanivad korraldada alates 1. märtsist kaks uut blokaadi Świecko piiripunktis Poola-Saksa piiril ning endise Kalvarija-Budzisko piiripunkti juures oleval maanteel.

Leedu põllumajandusministri nõunik Rokas Petrasiunas ütles Leedu rahvusringhäälingule, et Ukraina viljaimpordi ümber tekkinud konflikti võivad õhutada vaenulikud jõud, kes on huvitatud, et Euroopa Liidu riigid võitleksid Ukraina impordi vastu.