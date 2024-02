Navalnõi meeskond: Moskva ja lääs arutasid vangide vahetust enne Navalnõi surma

Esmaspäeval väitis Navalnõi korruptsioonivastase organisatsiooni juht Maria Pevtšihh, et Vene võimud tapsid Navalnõi, sest Venemaa ja mitme lääneriigi vahel peeti läbirääkimisi Vene vanglas olnud Navalnõi ja kahe USA kodaniku välja vahetamiseks Saksamaal süüdi mõistetud Vene palgamõrvari ja FSB agendi Vadim Krassikovi vastu.

"Navalnõi oleks pidanud pääsema vabadusse lähema järgmise päeva jooksul, sest jõudsime otsuseni tema väljavahetamiseks. Veebruari alguses pakkus Putin vahetada välja FSB ohvitserist mõrtsukas Vadim Krassikov, kes istub Berliini vanglas mõrva eest, kahe Ameerika kodaniku ja Aleksei Navalnõi vastu," ütles Pevtšihh.

Pevtšihhi sõnul sai ta 15. veebruaril kinnituse, et läbirääkimised vangide väljavahetamiseks jõudsid lõpusirgele. Ta lisas, et Navalnõi mõrvati Putini korraldusel kõigest päev hiljem, sest Vene president ei tahtnud Navalnõid vabastada.

Navalnõi suri ootamatult 16. veebruaril Venemaal Arktikas asuvas koloonias. Tema pere ja toetajad on süüdistanud Vene autoritaarset juhti Vladimir Putinit silmapaistva opositsioonipoliitiku mõrvas kohe peale uudise teatavaks tegemist. Navalnõi emale edastatud ametlikus surmatõendis seisab, et Navalnõi surm oli loomulik.

Navalnõi korruptsioonivastase organisatsiooni juht lisas, et surnud poliitiku liitlased on töötanud kaks viimast aastat Vene vanglates olevate poliitvangide väljavahetamise nimel Vene luurajate vastu. Samas polnud lääne valitsused Pevtšihhi sõnul sellest skeemist piisavalt huvitatud.

Venemaa täiemahulise Ukrainasse sissetungi teise aastapäeva puhul peetud üritusel ütles aga Ukraina luure peavalitsuse (HUR) juht Kõrõlo Budanov, et tema andmetel suri Navalnõi trombi tagajärjel.

"See on enam-vähem kinnitatud info," lisas Budanov.

Kui ajakirjanik päris Budanovilt, kas see tähendab, et Navalnõi surm oli loomulik, vastas Budanov jaatavalt, lisades, et "see on see, mida me teame".

"Ma ütlen teile: me ei saanud seda teavet internetist. Kuid paraku oli see loomulik surm," ütles Budanov.