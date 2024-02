Narva linnavõim arutab Narva haigla juhi tagandamist finantsrikkumise tõttu

Narva haigla nõukogu kavatseb Ago Kõrgvee juhatuse liikme kohalt tagandada finantsdistsipliini rikkumise pärast. Haiglajuht kinnitas, et audit probleeme ei tuvastanud, ning et tegemist võib olla poliitilise otsusega.

Narva Haigla nõukogu hakkab juhatuse liikme Ago Kõrgvee tagasikutsumist arutama eeloleval neljapäeval. Enne seda soostus nõukogu esimees, Narva linnavolinik Aleksei Jevgrafov, tagandamise põhjustest rääkima vaid üldsõnaliselt.

"Väga tõsised asjad. See puudutab finantsdistsipliini, see puudutab haigla juhtimist ja probleemid on selgunud ka läbiviidud hangetega. Kuna aga meil seisab ees haigla uue korpuse ehitamine, siis tekitavad need asjad vaieldamatult ärevust," ütles Narva haigla nõukogu esimees Aleksei Jevgrafov.

Jevgrafovi sõnul võimendusid finantsdistsipliini rikkumised haiglas sügisel peale nõukogu uue koosseisu ametisse astumist.

Ago Kõrgvee kinnitas, et haigla rahaasjad on korras.

"Kui me eelmist aastat auditeerisime, siis mitte midagi taolist ei ole toimunud. Meil on hanked läbi viidud vastavalt seadusele. Me oleme põhitegevuse tulemina 1,32 miljoniga plussis, vaatamata küllalt keerulisele aastale," ütles Kõrgvee.

Kõrgvee sõnul on ta nõukogu uue koosseisuga kohtunud vaid ühe korra. Samas on nõukogu haiglalt välja nõudnud suurel hulgal finantsdokumente. Mida neist avastati, seda Kõrgvee ei tea. Haiglajuhi hinnangul on tagandamise põhjus pigem poliitiline.

"Üks võimalus on see, et ma ei ole neile sobilik keskerakondlik käpik. Ja ma saan aru, et suured rahad on haiglale tulemas, selles asjas võib olla teatav huvi," sõnas Kõrgvee.

Narva haigla töötajad saatsid terviseministrile avaliku pöördumise, milles toetavad Ago Kõrgvee jätkamist haigla juhina.