Prokuratuur keeldus Kõrgvee suhtes kriminaalasja algatamast

"Majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuur otsustas 2. mail 2024 jätta SA Narva Haigla endise juhatuse liikme Ago Kõrgvee suhtes esitatud kuriteoteate alusel kriminaalmenetluse alustamata," ütles majandus- ja korruptsioonikuritegude prokurör Helen Kiviloo ERR-i venekeelsete uudiste portaalile rus.err.ee.

"Edastatud kuriteoteatest ja sellele lisatud materjalidest ei nähtu, et Kõrgvee oleks pannud toime omastamise ja/või usalduse kuritarvitamise või mõne muu karistusseadustiku eriosas sätestatud kuriteo tunnustega teo. Juhul, mil kuriteoteade ei sisalda piisavalt kuriteole viitavat teavet, ei ole kriminaalmenetluse alustamine seaduslik ega põhjendatud. Kriminaalmenetluse alustamine menetluse aluse otsimise eesmärgil on lubamatu," selgitas Kiviloo oma vastuses.

Kriminaalasja otsustamisest keeldumise saab vaidlustada. ERR-i andmetel uurib seda võimalust nüüd Narva haigla jurist.

Veebruari lõpus vabastas haigla nõukogu Kõrgvee ametist, esitades talle 10-punktilise etteheidete nimekirja. Narva haigla uueks juhiks määrati Üllar Lanno.

Narva haigla nõukogu esimees, Narva linnavolikogu ja riigikogu saadik Aleksei Jevgrafov (Keskerakond) nentis varem, et Kõrgvee kuritarvitas ametiseisundit ja tekitas asutusele materiaalset kahju.

Kõrgvee võimalikku tagasikutsumist Narva haigla juhatusest arutas nõukogu juba mullu sügisel, kui Narvas vahetus võim ja uuenenud linnavalitsus vahetas välja haigla nõukogu.

Kõrgvee juhtis Narva haiglat alates 2021. aasta maist. Sellele ametikohale asus ta pärast konkurssi, kui Narva linnapea ja haigla nõukogu esimees oli Katri Raik.

Enne Kõrgveed juhtis haiglat Narva poliitik Jevgrafov, kes pidi Kõrgvee valimise järel ametist lahkuma.

Kõrgvee on varem öelnud, et soovis muuta Narva haiglat eestikeelseks ja euroopalike arusaamade järgi tegutsevaks meditsiiniasutuseks. Kõrgvee ütles, et peab oma tagandamist poliitiliseks otsuseks ning on eitanud finantsdistsipliini rikkumist.