Narvas oli meeleavaldus ametist vabastatud haiglajuhi toetuseks

Nõukogul oli Kõrgvee vastu 10 nõuet, vahendas ERR-i venekeelne uudisteportaal rus.err.ee

Kõrgvee on nõukogu etteheiteid eitanud ja kavatseb nõudeid advokaatidega arutada ja võib-olla ka vaidlustada.

Kõrgvee ei plaani haiglasse naasta, isegi kui ta otsuse vaidlustab. 1. märtsil läheb Kõrgvee puhkusele ja lendab USA-sse.

Kõrgveed toetavale meeleavaldusele tulid nii haiglatöötajad kui ka tavakodanikud.

Kolmapäeva õhtul pidi Kõrgvee tervise järsu halvenemise tõttu minema Tartu Ülikooli Kliinikumi, kuid neljapäeval osales ta ikkagi Narvas toimunud nõukogu kohtumisel.

Narva haigla nõukogu esimehe ja riigikogu liikme Aleksei Jevgrafovi (Keskerakond) sõnul on Kõrgvee tagandamise põhjuseks see, et ta on võimu kuritarvitanud ja tekitanud Narva Haiglale ulatuslikku rahalist kahju.

Kõrgvee peab oma tagandamist poliitiliseks otsuseks ning on finantsdistsipliini rikkumisi eitanud. Kõrgvee sõnul on haigla rahaasjad korras.