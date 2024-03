Katri Raik: Narva linnavõim otsib endale sobivaid asutuste juhte

Narva haigla nõukogu vabastas 29. veebruaril haiglajuhi ametist Ago Kõrgvee ning kinnitas tema asemele Üllar Lanno.

"Kahjuks haigla ei ole viimane koht, mis üle võetakse. Ootel on kultuurimaja, rahvaste maja ja mõned koolid. Administratiivne ressurss, europarlamendi valimised on lähedal ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimised ei ole mägede taga," ütles Katri Raik esmaspäeval saates "Vikerhommik".

"Eks haigla ole poliitiliselt magus tükk ja seetõttu peab olema "oma mees". Õige on muidugi valida inimesi avatud konkursi teel," sõnas Raik. Ta rõhutas, et tagandatud haiglajuht Ago Kõrgvee valiti avalikul konkursil, kus oli üheksa osalejat.

Raik kritiseeris haigla nõukogu toimumise aega, kus mitu nõukogu liiget ei saanud osaleda. "Valida aeg, kus on võimalik nii-öelda "omade vahel" valida – see ei ole kuidagi uuenduslik juhtimine," ütles Raik.

Narvas toimus meeleavaldus seoses Ago Kõrgvee haiglajuhi kohalt tagandamisega. "Vadim Orlov [haigla nõukogu liige] ütles, et need inimesed on Ago Kõrgvee kaasosalised, kes julgevad tulla tänavale või Raekoja platsile. See on ikka väga üllatav – ei tohi enam ka oma seisukohti avaldada," sõnas Raik.

Kõrgvee vastaseid süüdistusi finantsrikkumises peavad Raigi hinnangul uurima õiguskaitseorganid. "Ago Kõrgvee ei ole ingel – ta on raske karakteri ja kõva käega juht. Juhil on alati pooldajaid ja vastaseid. Ago Kõrgvee ja finantsdistsipliin tuleks ka panna mõnevõrra eraldi sahtlitesse. Kui suured, millised ja kas olid finantsrikkumised – seda peavad ikkagi vaatama õiguskaitseorganid," ütles Raik.

Raigi sõnul tuleb anda haigla uuele juhile Üllar Lannole võimalus ning taastada haiglas töörahu.