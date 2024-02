Narva haigla uus juht on Üllar Lanno

Narva haigla nõukogu plaanib Lanno kõrvale palgata ka teise juhatuse liikme, et vähendada personaliga seotud riske haigla juhtimisel. Haigla loob ka seadusest tuleneva auditikomitee.

"Tänan Ago Kõrgveed panuse eest Narva haigla juhtimisel," lausus SA Narva Haigla nõukogu esimees Aleksei Jevgrafov.

"Ago Kõrgvee on kõrgelt hinnatud arst ja kolme aasta jooksul tegi ta ära suure töö, parandades arstiabi kättesaadavust ning selle kvaliteeti Narvas. Paraku ilmnesid tema töös probleemid, mis olid seotud võimu kuritarvitamise ja finantsdistsipliini rikkumisega. Nõukogu otsustas Ago Kõrgevee seetõttu ametist vabastada ning leida haiglale uus juht. Ühtlasi plaanime teha Ago Kõrgvee rikkumiste kohta politseile avalduse. Uue juhatuse liikme pidime leidma kohe, kuna haigla juhatus on hetkel üheliikmeline ning haigla ei saa jääda juhita ja juhatuse liikmeta," lisas Jevgrafov, kes kolmapäeval loetles hulga põhjuseid Kõrgvee ametist vabastamiseks.

Kõrgvee peab oma tagandamist poliitiliseks otsuseks ning on finantsdistsipliini rikkumisi eitanud.

Jevgrafovi sõnul seisab Narva haigla silmitsi suurte väljakutsetega ja mahukate projektide edukaks juhtimiseks on vaja inimest, kellel on selles valdkonnas varasem kogemus.

"Narva haigla juurdeehituse projekteerimisega tuleb algust teha võimalikult kiiresti, et 2025. aastal saaks ehitusega alustada. Seejärel tuleb edasi minna olemasoleva hoone renoveerimisega. Üllar Lannol on olemas vastav kompetents ning kogemus nii era- kui ka avalikust sektorist. Mitmeid kriise edukalt juhtinud Üllar Lanno on end tõestanud võimeka ja tasakaaluka juhina," ütles Jevgrafov.

Üllar Lanno sõnul on Narva haigla uue arenguhüppe lävel ning ettepanek tulla kujundama uue põlvkonna meditsiiniasutuse loomist on suur vastutus ja väljakutse.

"Haigla kollektiiv on tubli ja tõestanud ennast nii Covid-19 kriisis kui ka teistel raskematel hetkedel ning usun, et ühiselt pingutades on võimalik jõuda kiiresti arengus edasi. Kõige olulisem on laiapinnaline koostöö, kuna uue põlvkonna haigla sidusus ja teenusmudelid luuakse hästi sihistatud otsuste ning meeskonnatööna," lisas ta.

Üllar Lanno on omandanud üldarsti kraadi Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumis, Põhja-Eesti regionaalhaiglas, Lääne-Tallinna keskhaiglas, Helsingi Ülikooli keskhaiglas, Hollandi ravimiuuringute kontsernis Stickares ning meditsiinitarvikute ettevõttes Instrumentarium OY.

Ta juhtis Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti 14 aastat ja tegutses Siseministeeriumi meeskonnas Euroopa Liidu eesistumise juhtrühmas. Covid-19 põhjustatud kriisi ajal kinnitas toonane sotsiaalminister Tanel Kiik avaliku teenistuse tippjuhtide valikukomisjoni ettepanekul Üllar Lanno terviseameti peadirektoriks.

Lanno lahkus terviseameti peadirektori ametist 2021. aasta septembris, kui oli sattunud avalikkuse tugeva surve alla pärast sama aasta suvist vahejuhtumit terviseameti külmlaos, kus temperatuuritõusu tõttu hävis suur hulk vaktsiine ja ravimeid. Lanno jõudis terviseametit juhtida veidi vähem kui aasta.

Terviseameti järgselt on Lanno lisaks arstitööle juhtinud Eesti esimese erakapitali vähiravi haigla rajamist Tallinnasse. Tema juhtimisel on Tallinnasse kerkinud esmatasandi ja eriarstiabi pakkuv Merimetsa Tervisekeskus ning Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi peahoone.