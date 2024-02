Ukraina väljaanne valis Kallase kümne suurima Ukraina sõbra hulka

Nädalakiri Focus palus 18 Ukraina organisatsioonil ja politoloogil nimetada viis Ukrainat kõige enam aidanud välisriigi liidrit ning tekkinud loendis saavutas esikoha Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Teise positsiooni sai USA president Joe Biden ning kolmanda Ühendkuningriigi peaminister Rishi Sunak.

Neile järgnesid Saksa kantsler Olaf Scholz, eelmine Briti peaminister Boris Johnson, Poola president Andrzej Duda, Leedu president Gitanas Nauseda, Jaapani peaminister Fumio Kishida, üheksandana Kallas ning kümnendana Itaalia peaminister Giorgia Meloni.

Pingerea moodustamisel jõudsid kõrgemale suurte riikide juhid, kuna Focus lisas žürii esitatud poliitikutele punkte lähtuvalt sellest, kui palju koguseliselt tema riik oli Ukrainat toetanud. Vähem lisapunkte andis see, kui palju riik võrreldes oma sisemajanduse kogutoodanguga on Ukrainat abistanud ning milles Eesti on maailmas esikohal.

Kallase kohta kirjutab Focus, et Eesti peaminister on esimene välismaa riigijuht, kelle Venemaa on kuulutanud tagaotsitavaks ja samuti tuuakse esile Eesti antud relvaabi ning Kallase positsioon mitte nõustuda järeleandmistega Venemaale.