Pangad toetavad plaani kodulaenude üleviimine lihtsamaks muuta

Swedbank toetab Eesti Panga ja finantsinspektsiooni ettepanekut muuta kodulaenude ühest pangast teise viimine lihtsamaks ja soodsamaks ning usub, et see tooks neile kliente juurde. SEB hinnangul muudaks laenude lihtsam liikumine finantssektori paindlikumaks ja suurendaks konkurentsi ning ka LHV tervitab algatust.

Eesti Pank ja finantsinspektsioon tegid panganduse konkurentsiolukorra analüüsi põhjal ettepanekud, mis aitaksid kodulaenude ühest pangast teise viimise lihtsamaks.

Muu hulgas soovitasid nad kaotada või vähendada tunduvalt laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu, anda kinnisvara hindamine kinnisvarabüroo asemel panga ülesandeks, jätta ära notarisse mineku kohustus ja pakkuda kuue kuu euriboriga seotud laenude kõrval ka lühema või pikema perioodi euriboriga seotud laene.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma ütles ERR-ile, et kõik initsiatiivid tõhustamaks konkurentsi, eriti kui need muudavad kiiremaks ja lihtsamaks panga ja kliendi vahelist asjaajamist, on tervitatavad.

"Mõte muuta kodulaenude viimine ühest pangast teise kliendile lihtsamaks ja odavamaks on tervitatav. Palju enam kliente valiks sel juhul just meid," lausus Pärgma.

Tema sõnul saavad nad klientidelt palju kiidusõnu ja ka statistika näitab selgelt, et märksa rohkem on kliente, kes on oma laene teistest pankadest neile toonud kui neilt mujale viinud.

Ta märkis, et uue laenu väljastamisel küsivad nad alati aktsepteeritud büroolt eksperthinnangu, aga olemasoleva laenu muudatuste puhul sõltub see muudatusest – intressimarginaali ülevaatamisel ei küsi Swedbank juba praegu kinnisvarale eksperthinnangut.

LHV ei küsi juba praegu laenu üleviimise eest trahvi

LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht Catlin Vatsel sõnul on neil laenude refinantseerimine hetkel teistest soodsam, sest nad tasuvad kampaania käigus kliendi eest notaritasud ja lepingutasu ei pea samuti maksma. Ka hindamisaktina saab kasutada pangasisest hinnangut.

Need on siiski ajutised tingimused, kuid Vatseli sõnul on finantsinspektsiooni ja Eesti Panga algatus vaadata üle kulud, notari pool ning seadusandlus väga positiivne ning teeks klientide jaoks pangavahetuse märksa lihtsamaks.

Erinevalt teistest Eestis tegutsevatest pankadest ei küsi LHV laenulepingu ennetähtaegse lõpetamise või üleviimise eest trahvi.

"Klientidele selline paindlikkus on väga sobinud. Klient saab nii tervikuna kui osaliselt laenu alati tasuta tagasi maksta. Me ei näe põhjust, et võtta trahvi, kui kliendid vastutustundlikult soovivad laenujääki vähendada," lausus Vatsel.

LHV tervitab seadusandluse muutmist ja notari rolli vähendamist või kaotamist, et notari kulu oleks soodsam. Vatseli sõnul ongi klientide seas levinud seisukoht, et kuna ületulemine on nii kallis, notarikulud nii kallid, ei hakatagi pigem seda protsessi ette võtma.

Kodulaenu puhul pakub LHV ka teisi võimalusi peale kuue kuu euribori, ehkki seda eelistab Vatseli sõnul 95 protsenti kliente. Nad pakuvad ka laenuintressi fikseerimist, kuid klientide huvi on selle vastu väike. Põhjuseks tõi panga esindaja, et fikseerimise vastu hakatakse tavaliselt huvi tundma siis, kui intressimäärad on juba kõrgel, mitte siis, kui nad on madalad.

"Viie aasta fikseerimise intressimäärad on tavaliselt kõrgemad kui kasvuhetkel kuue kuu euribor. Teine takistus on see, et lepingu muutmise tasu fikseerimisprotsessi jooksul sõltub sellest, mis see kuue kuu euribor sel hetkel on," selgitas Vatsel. "Ja üldiselt kliendid tahavad varem väljuda siis, kui nii-öelda ujuvad intressimäärad kukuvad alt ära ehk et meie fikseering on hästi kõrge, aga tegelikult kuue kuu euribor on madal."

SEB eraklientide panganduse divisjoni juht Sille Hallang ütles, et kodulaenu pankadevahelise liikuvuse lihtsustamine suurendaks pankade vahel konkurentsi ning sellest võidaksid nii tarbijad kui ka laenuandjad ja kogu finantsturg.

"Kodulaenude refinantseerimine ehk üle viimine ühest pangast teise on Eestis võimalik, kuid küllalt kallis. Seega jääb tarbijal, hoolimata paremate laenutingimuste saamisest konkureerivast pangast, muudatus sageli siiski tegemata. Kui kodulaenude liikuvus oleks paindlikum, võidaksid sellest nii tarbijad kui ka pangad ja seeläbi tugevneks kogu finantseerimissektor," sõnas Hallang.

SEB: lihtsam pangavahetus teeks head kogu finantssektorile

Muudatus parandaks tema hinnangul kogu pangandussektoris pakutavat kvaliteeti ja laenutingimusi. Näiteks on Euroopas häid tulemusi näidanud see, et kodulaenu tingimusi ei fikseerita terveks laenuperioodiks ehk 25 aastaks, vaid seda tehakse kolme- kuni viieaastaste sammudena.

"Ka kümnetes eurodes kodulaenu kuumakse muutus võimaldab laenuperioodi jooksul võita tuhandeid eurosid, kuid selleks ei peaks refinantseerimise kulu seda võitu nii-öelda ära sööma," ütles Hallang.

Ka ettepanek vaadata üle notarite roll ja kinnisvara hindamise vajalikkus kodulaenude finantsseerimisel on SEB arvates mõistlik.

"Pangana pakume juba täna klientidele alternatiivseid intressimäärasid nagu kolme, kuue ja 12 kuu euribor või võimalust ka baasintressimäär pikemaks ajaks fikseerida, seega valikut on. Lepingutasu laenu refinantseerimisel me reeglina ei küsi või on see sümboolne, võrreldes pangapoolse töömahuga laenulepingu ja tagatiste ümbervormistamisel," lisas Hallang.

Tema sõnul oleks pangavahetuse lihtsustumine tähtis kogu finantssektorile, sest see soosiks ka teiste finantsteenuste innovatsiooni.

Laenuturu paindlikkus oleks SEB-le Hallangu sõnul äriliselt kasulik. Ta põhjendas, et laenumarginaale on madalal hoidnud reeglina välismaised pangad nagu SEB, kellel on parem ligipääs odavamale rahale.

Lisaks ootab SEB laenuturu tõhusamaks muutmiseks ka positiivse krediidiregistri loomist, mida on kaua oodatud, ning reklaamipiirangute leevendamist.