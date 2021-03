Tallinn on tänavusel talvel linna teedele-tänavatele puistanud libedusetõrjeks 5832 tonni kloriide, ütles abilinnapea Kalle Klandorf linnavolikogu liikme arupärimisele vastates.

Näiteks mullusel talvel, mil külmakraade ninh lund ja jääd oli vähe, kasutas Tallinna teehooldeks kogu talve jooksul 2621 tonni kloriide. Seevastu aasta varem läks talvehooajal teedele 7578 tonni kloriide, teatas Klandorf.

Linna keskkonna- ja kommunaalameti ja linnatänavate hooldust teostavate lepingupartnerite vahel sõlmitud töövõtulepingu järgi on kloriididena lubatud kasutada naatriumkloriidi (NaCl),kaltsiumkloriidi (CaCl2) ja magneesiumkloriidi (MgCl2).

Klandorfi sõnul on just soolad ainus viis, et muuta kõrgemate seisunditasemetega tänavad nõuetele vastavalt lume- ja jäävabaks.

"Kloriididest loobumiseks oleks tarvis muuta majandus- ja taristuministri määrust ja ümber mõtestada teehoolduse põhimõtted," märkis Klandorf.

Koostöös linna lepinguparnteritega on uuritud ja katsetatud alternatiivseid jää- ja lume sulatusaineid ning katsetatud erinevat päritolu soolade efektiivsust lume ja jää sulatamisel, teatas Klandorf.

Klandorf märkis ka, et Tallinn on tänavu jaganud libedustõrjeks korteriühistutele ja kinnistute omanikele 238,5 tonni graniitsõelmeid.